एयरफोर्स स्टेशन के साथ बने साढ़े चार हजार मकानों पर तलवार

एयरफोर्स स्टेशन के साथ बने साढ़े चार हजार मकानों पर तलवार

फरीदाबाद मुख्य संवाददाता

First Published:26-03-2017 11:51:49 PM Last Updated:26-03-2017 11:51:49 PM

एयरफोर्स स्टेशन के प्रतिबंधित सौ मीटर दायर में वर्ष 2008 तक बने करीब साढे चार हजार मकानों पर तोड़फोड़ की तलवार लटक गई है। अधिसूचना जारी कर इसकी कार्रवाई के लिए रक्षा मंत्रालय ने उपायुक्त को रक्षा अधिनियम की धारा चार और छह के तहत शक्तियां प्रदान कर दी है। 22 मार्च को हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय ने इसके दस्तावेज हाईकोर्ट कोर्ट को सौंप दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल तक स्थगित कर दी है। गौरतलब है कि अवैध निर्माण को लेकर अब से पहले प्रतिबंधित दायर में नगर निगम कार्रवाई करता रहा है। उधर, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना की खबर मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मकानों को लेकर वो चिंतित हो उठे हैं। जो सरकार से तोड़फोड़ की बजाय कोई विकल्प तलाशने की मांग कर रहे हैं। यह है मामला

रक्षा मंत्रालय ने डबुआ एयरफोर्स स्टेशन के नौ सौ मीटर दायरे में हर प्रकार के काम पर प्रतिबंध लगाने वास्ते वर्ष 2001 में अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स स्टेशन का वर्गीकरण करते हुए वर्ष 2007 में डबुआ एयरफोर्स स्टेशन को सी श्रेणी में रखा गया। इसी वर्ष रक्षा मंत्रालय ने दूसरी अधिसूचना जारी की, जिसमें नौ सौ मीटर को कम करके सौ मीटर कर दिया और वहां हर प्रकार के काम पर प्रतिबंध लगा दिया। मगर इस पर प्रशासन की तरफ से प्रतिबंधित क्षेत्र को अधिसूचति नहीं किया। जिसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2010 को नई अधिसूचना फिर जारी कर दी। इसी को लेकर समाजसेवी सुरेश गोयल ने जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की। जिस पर यह सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट को दी गई निगम की रिपोर्ट पर एक नजर

वर्ष 2003 और वर्ष 2008 में हुए हाउस टैक्स सर्वे के आधार पर एयरफोर्स के सौ मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र के मकानों का रिकॉर्ड तैयार किया था। इसमें तीन हजार 906 मकान मिले थे। जिनमें तीन हजार 310 मकान वर्ष 2003 के सर्वे में शामिल हैं और बाकी 596 मकान वर्ष 2008 के सर्वे में पाए गए हैं। इसके बाद अभी सर्वे नहीं हुआ है और संबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायतों एयरफोर्स स्टेशन के प्रशासन की तरफ से मिलती रहती हैं। कई के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज हो चुका है। फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन को लेकर खींचे गए खाका पर एक नजर

कुल जमीन: 122 एकड़

खाली जमीन: 36.30 एकड़

जहां निर्माण हुआ है: 85.70

सड़कों का क्षेत्रफल: 17.14

जहां घर बने हैं: 68.56

सौ मीटर दायरे में बने मकान: 3120

मुआवजे की संभावित राशि: 10000 प्रति वर्ग गज

निर्माण की संभावित लागत: 1000 प्रति वर्ग फुट

बनी सड़कें: 26.13 फिर कटघरे में खड़ी होगी तहसील

रक्षा अधिनियम के मुताबिक एयरफोर्स स्टेशन के सौ मीटर दायरे में बेशक हर प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध है, मगर यहां केवल मकान ही नहीं बने, बल्कि मकान मालिकों के पास वहां की जमीन की रजिस्ट्रियां हैं। यह हाल तो तब है जब हरियाणा राजस्व विभाग ने कृषि योग्य भूमि की टुकड़ों में रजिस्ट्री पर पाबंदी लगाई हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रतिबंधित दायरे में बसे लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री कैसे करवा ली? जिला राजस्व विभाग ही नहीं, इस मामले में लोग नगर निगम पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन के सौ मीटर दायरे में घनघोर आबादी है। स्थानीय जिम्मेदार लोगों की बात पर यकीन किया जाए तो पचास हजार से ज्यादा लोग वहां रह रहे हैं और वर्ष 2008 के बाद यहां करीब पांच हजार से ज्यादा मकान भी बन चुके होंगे। यानी करीब दस हजार मकान बन चुके होंगे। सुरेश गोयल, याचिकाकर्ता: देश की सुरक्षा को लेकर यह मामला उठाया गया था, क्योंकि एयरफोर्स जैसे स्टेशन के आसपास बने मकान किसी खतरे से कम नहीं है। लेकिन इस हालात के लिए आम व्यक्ति नहीं बल्कि अधिकारी ज्यादा जिम्मेदार हैं, जिन्होंने भोले भाले लोगों बरगला कर और नियमों को दरकिनार कर प्रतिबंधित परिधि में रजिस्ट्री कर दी और मकान बनवा दिए।

