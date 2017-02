गोवा में महिलाओं के लिए पिंक बूथ, पहली बार वोटिंग पर मिले टैडी बियर

गोवा विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने और मतदान के प्रति महिलाओं को आकर्षित करने के लिए चुनाव आयोग ने पिंक बूथ बनवाए हैं। शनिवार को जारी मतदान में पहली बार मतदान करने वाली महिलाओं को इन चुनिंदा 4० मतदान केंद्रों पर गुलाबी रंग के टेडी बियर बांटे गए।

चुनाव आयोग ने राज्य में महिलाओं के लिए कम से कम चालीस पोलिंग बूथ बनवाए हैं जहां महिला चुनाव कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा पिंक पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों को गुलाबी रंग के गुब्बारों, गुलाबी रंग की टेबल चादर, गुलाबी दीवारों से सजाया गया। यहां तक कि पीठसीन अधिकारी भी गुलाबी रंग के परिधान में नजर आए।

पिंक पोलिंग बूथ पर पिंक झंडे, पिंक गुब्बारे, रंगोली और अन्य प्रकार की सजावट की गई है। रेड कारपेट बिछाए जा गए है। वोटिंग के लिए आनेवाली महिलाओं के स्वागत के लिए विशेष तैयारी भी कई गई है।

