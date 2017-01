SC की पाबंदी के बाद मदुरै में हुआ जल्लीकट्टू का आयोजन

जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद तमिलनाडू में कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच मदुरै जिले के पराईपट्टी में स्थानीय गांव वालों ने इस खेल का आयोजन किया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।

Madurai (Tamil Nadu): Villagers hold #jallikattu in Paraipatti despite SC's ban. Police suspended the event and dispersed the participants. pic.twitter.com/qoJ7VbqKii