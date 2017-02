नोटबंदी के बाद नगद जमा करने में बीएसपी टॉप पर, कराए 104 करोड़ डिपॉजिट

नई दिल्ली, अप्पू इशतोष सुरेश

First Published:12-02-2017 10:09:35 PM Last Updated:12-02-2017 10:18:39 PM

नोटबंदी के दौरान सभी पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने सबसे ज्यादा नगद जमा कराया है। यह जानकारी फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट और आयकर विभाग के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करने पर सामने आई है। हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार, 15 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने नोटबंदी के दौरान 167 करोड़ रुपये जमा कराए। इसमें से सबसे ज्यादा 104 करोड़ रुपये बीएसपी ने जमा कराए हैं। अन्य पार्टियों ने 63 करोड़ रुपये जमा कराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था से गैर कानूनी नगद को बाहर करने के लिए 1000 और 500 रुपये के नोट बंद कर दिया था और 50 दिनों में इन्हें जमा करने या एक्सचेंज करने की सुविधा दी थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्र के मुताबिक, लगभग सभी 15.44 लाख करोड़ रुपये सरकार के पास जमा हो गए थे। इन एजेंसियों के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अभी 250 से अधिक दल देश में पंजीकृत है लेकिन अधिकतर कागजों पर हैं। इनकी अलग से जांच की जाएगी। अभी हमने सभी छह राष्ट्रीय दल और नौ क्षेत्रीय दलों की जांच पड़ताल की है जिनकी विभिन्न राज्यों में सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.75 करोड़ जबकि कांग्रेस ने 3.2 करोड़ रुपये जमा कराए।

Web Title: top 15 parties deposited rs 167 crore during note ban bsp tops list shows data

