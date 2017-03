बाघ की 'हत्या': जांच से खुलासा, जेसीबी से कुचल कर हुई मौत

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:26-03-2017 10:15:16 AM Last Updated:26-03-2017 10:15:16 AM

उत्तराखंड के रामनगर में बाघ की मौत का मामले को लेकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण दिल्ली (एनटीसीए) और वर्ल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) ने पुष्टि की है कि आठ वर्षीय बाघ की दो व्यक्तियों ने जेसीबी मशीन से कुचल कर हत्या कर दी थी। जल्द ही इसकी जांच रिपोर्ट एनटीसीए प्रमुख को सौंप दी जाएगी। बता दें कि बाघ के रेस्क्यू पर सवाल उठने के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण दिल्ली (एनटीसीए) की टीम ने 21 मार्च को जांच शुरू की थी। दिल्ली से आए एनटीसीए के अधिकारियों ने रामनगर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई। जांच के दौरान मिले सबूतों को टीम जल्द ही रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपेगी। एनटीसीए के उप वन महानिरीक्षक निशांत वर्मा, संजय कुमार व भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के उपनिदेशक आरएस ठाकुर ने 21 मार्च की देर रात को रामनगर पहुंचकर घटनास्थल का औचिक निरीक्षण किया था। आसपास के ग्रामीणों से भी टीम ने घटना के दिन की स्थिति को जानने का प्रयास किया। इसके अलावा बैलपड़ाव स्थित चूनाखान एवं कालाढूंगी में वनकर्मियों के अलग-अलग बयान दर्ज किए गए थे। इतना ही नहीं बाघ को रेस्क्यू करने वाली नैनीताल चिडि़याघर एवं कॉर्बेट की टीम से भी अलग-अलग जानकारी जुटाई थी। यह था पूरा मामला 16 मार्च को तराई पश्चिमी वन प्रभाग के छोई क्षेत्र में बाघ ने लकड़ी बीनने गई भगवती व उसके चचिया ससुर लखपत को मार डाला था। बाघ को पकड़ने के लिए विभाग द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद पकड़ में आए बाघ ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद बाघ को जेसीबी के पंजे से दबाने का वीडियो वायरल हुआ। जिसमें बाघ की मौत पर सवाल उठने लगे थे। इसके बाद मामला देहरादून व दिल्ली तक पहुंच गया था। अगली स्लाइड में देखें बाघ से कुचल कर कैसे हुई थी मौत...

Web Title: tiger crushed to death by earthmover used by forest officials to trap it

