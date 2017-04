गौ हत्या पर बोले सीएम रमन सिंह, दोषी को लटका दिया जाएगा

भाजपा के हिन्दुत्ववादी एजेंडे से सुर मिलाते हुए शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, कि गौ हत्या में दोषी पाए जाने वाले को फांसी पर लटका दिया जाएगा। गाय हिन्दुओं के लिए एक पवित्र और धार्मिक पशु है।

सीएम रमन सिंह गुजरात में गाय की हत्या पर उम्रकैद की सजा वाले कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।

पत्रकारों ने सीएम रमन सिंह सवाल पूछा कि क्या गुजरात जैसे छत्तीसगढ़ सरकार भी कोई कानून बनाने के बारे में सोच रही है? इस पर उन्होंने कहा, 'पिछले 15 साल से यहां एक भी घटना ऐसी नहीं हुई.. जो मारेगा उसे लटका देंगे।

#WATCH: Chhattisgarh CM Raman Singh says 'will hang those who kill (cows)' when asked will Chhattisgarh make any law against cow slaughter. pic.twitter.com/V5fdNs4CEk