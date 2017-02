तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को तिरुमाला के निकट स्थित भगवान वेंकटेवश्वर मंदिर में लगभग 19 किलोग्राम सोने के आभूषण दान किए, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये है।

Telangana CM KCR offered gold ornaments at Tirumala Temple,says he prayed for good position in country for ppl of both states (AP&Telangana) pic.twitter.com/9O3oI6p7MX