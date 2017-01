जल्लीकटटू विवाद पर पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम को दिया मदद का भरोसा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने सांडों को काबू करने वाले वार्षिक खेल पर प्रतिबंध को लेकर राज्य में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस दौरान सीएम ने जल्लीकटटू को अनुमति देने वाले अध्यादेश को लागू करने की मांग की। पनीरसेल्वम की पीएम मोदी से मुलाकात उनके निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई।

पीएम मोदी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से कहा कि जलीकट्टू पर बैन हटना चाहिए और केंद्र को अध्यादेश जारी करना चाहिए। इस पर पीएम ने कहा कि वह तमिलनाडु की सांस्कृतिक मान्यताओं को पूरा महत्व देते हैं और वह पूरा सपॉर्ट करेंगे।

The case in SC is being heard,and verdict is not pronounced yet, so whatever steps state Govt takes,PM has assured support:TN CM #jallikattu