विदेश में भारतीयों को धमकी: सुषमा बोलीं- सभी कॉल्स फर्जी, न घबराएं

अमेरिका में भारतीयों पर नस्लीय हमलों और आव्रजन मुद्दे के बीच कुछ देशों में भारतीयों को देश से निकाले जाने की धमकियां मिल रही हैं। जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन समेत कई देशों में ऐसी कॉल से परेशान लोगों ने शुक्रवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुहार लगाई। जिसके बाद कई ट्वीट का संज्ञान लेते हुए स्वराज ने भारतीयों को फोन पर मिल रही धमकियों से नहीं घबराने की सलाह दी है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि दूतावासों से जांच के बाद ऐसी कॉलों को फर्जी पाया गया है। दिए गए नंबर भी दूतावास के नहीं हैं। उन्होंने चिंतित भारतीयों से संबंधित देश के भारतीय दूतावास से संपर्क करने को कहा है, ताकि पुलिस इस मामले की तह तक पहुंच सके।

दरअसल विदेश में रह रहे कुछ भारतीयों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट कर फोन पर धमकी मिलने की जानकारी दी।

@SushmaSwaraj Ma'am I received a scam call frm 91 309 88 70 (Embassy India in Madrid) threatening arrest/deportation unless I paid €1500 1/2 — Supriya A N (@supriyaan) March 24, 2017

मैड्रिड में रह रहीं सुप्रिया ने स्वराज को ट्वीट कर बताया कि उन्हें 913098870 से मैड्रिड में भारतीय एंबेसी के नाम से फोन कॉल आया। कॉल के जरिए धमकी दी गई कि अगर 1500 यूरो नहीं दिये तो तुम्हे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और देश से बाहर निकाल दिया जाएगा।

वहीं फ्रैंकफर्ट में रह रहे एक और भारतीय ने सुषमा स्वराज को ट्वीट कर बताया कि



उन्हें फ्रैंकफर्ट एंबेसी के नाम से +49 691530050 कॉल आये और धमकी दी गई।

सुषमा स्वाराज ने लिया संज्ञान

इन दोनों ट्वीट का जवाब देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि

I wish to inform all Indians living abroad that all such calls are fake. Plz inform the Indian mission. They will take up with the Police. https://t.co/tTMFtKDQiR — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 24, 2017

ऐसे कॉल्स फर्जी हैं। इस तरह के कॉल मिलने पर तुरंत भारतीय एंबेसी से मिलें। वहां की पुलिस इस मामले को देखेगी।

ब्रिटेन में रह रही एक और महिला रश्मि हलदर ने सुषमा स्वराज को ट्वीट कर बताया कि

@SushmaSwaraj - Mam received a call from 02070354848(Uk home offc numb displayed on website) informing me that I will get deported 1/3 — Reshmi Halder (@reshmihalder) March 23, 2017



यूके होम ऑफिस के नंबर 02070354848 से फोन आया है और देश से बाहर निकालने की धमकी दी गई।

इसके जवाब में सुषमा स्वाराज ने ट्वीट कर बताया कि

All such calls are fake. I am sending this to Indian High Commission in London to follow this up with the police. @HCI_London https://t.co/3cHWFlmdQQ — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 24, 2017



ऐसे सभी कॉल्स फर्जी हैं। मैं लंदन में भारतीय उच्चायोग को भेज रही हूं। पुलिस इस मामले को देखेगी।

भारतीय उच्चयोग ने कहा, जाल में न फंसे

भारतीय उच्चयोग ने इस संबंध में एक सलाह जारी कर कहा कि ब्रिटिश गृह मंत्रालय, आव्रजन विभाग, ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चयोग के नाम से फर्जी कॉल की जा रही हैं। उनके पासपोर्ट, वीजा आवेदन और आव्रजन दस्तावेज में गड़बड़ी की बात कहकर देश से निकाले जाने की धमकी दी जा रही है। उच्चयोग ने कहा कि उसकी ओर से कभी ऐसी कोई कॉल नहीं की जाती है।