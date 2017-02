नई दिल्ली

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जहां देश के लोगों की मदद करते है, वहीं उनके पति स्वराज कौशल लोगों को टि्वटर पर हंसा रहे हैं। आपको यह बात जाकर हैरानी होगी कि वे ट्विटर पर होने के बाद भी अपनी पत्नी को फोलो नहीं करते है। जब उनसे किसी ने इस बारे में ट्वीट किया तो उन्होंने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया। उन्होंने लिखा कहा, 'क्योंकि मैं लीबिया या यमन में नहीं फंसा हुआ हूं।' यह जवाब सोशल मीडिया में छाया हुआ है और कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे है और कोई इस पर चुटकियां ले रहे हैं। कुछ उनकी हाजिर जवाबी के कायल हो गए हैं।

Because I am not stranded in Libya or Yemen. https://t.co/nLB5scht3j — Governor Swaraj (@governorswaraj) February 17, 2017

पढ़ें कौशल स्वराज के कुछ चुटीले ट्वीट

- एक ट्विटर यूजर आनंद महेश्वरी ने पूछा, 'आप आखिरी बार सुषमा स्वराज से कब मिले थे?' इस पर उसे जवाब मिला था, 'क्या आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं।'

Are you an RTI activist ? https://t.co/sI8cZf40ya — Governor Swaraj (@governorswaraj) February 16, 2017

- एक यूजर यशोवर्धन डेरे ने लिखा था, 'आप और सुषमा स्वराज के पास गजब का सेन्स ऑफ ह्यूमर है। आप दोनों लोग खूब मजे करते होंगे।' इस पर जवाब मिला, 'यह कॉमेडी पिछले 42 साल से जारी है।'

The comedy is on for 42 years now. https://t.co/VAaqULqN5Y — Governor Swaraj (@governorswaraj) February 16, 2017

- रमेश नाम के एक यूजर ने पूछा था, 'सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने अरैंज मैरिज की थी या लव मैरिज?' इस पर उन्हें जवाब मिला, 'दोनों के लिए वारंटी पीरिएड क्या है।'

What is the warranty period for each ? https://t.co/6aQ4VdG2LG — Governor Swaraj (@governorswaraj) February 15, 2017

- लक्ष्य आडवाणी ने पूछा था, 'सर, मैं आपका सम्मान करता हूं, बस यह जानना चाहता हूं कि सब ठीक है? सुषमा स्वराज मैम आज टि्वटर पर सक्रिय नहीं है। उम्मीद करता हूं सब ठीक हो।' इस ट्वीट पर स्वराज ने जवाब दिया, 'अगर वे ट्वीट नहीं कर रही हैं तो सब ठीक है।'

If she is not tweeting, then all is well. https://t.co/TJEMSx6jAE — Governor Swaraj (@governorswaraj) February 14, 2017

1990 में महज 37 साल की उम्र में स्वराज कौशल मिजोरम के राज्यपाल के रूप में पदभार संभालने वाले भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के गवर्नर बने थे।