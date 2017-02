सड़क हादसे में टांगें गंवाने वाले सीए को 19.5 लाख रुपये मुआवजा

नई दिल्ली| श्याम सुमन

First Published:08-02-2017 01:04:46 AM Last Updated:08-02-2017 01:13:56 AM

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट का काम दफ्तर में बैठकर करने वाला नहीं है, उसे बाहर भी जाना पड़ता है। यह कहते हुए कोर्ट ने स्कूटर-कार टक्कर में अपनी टांगें गंवा देने वाले सीए को दिए गए मुआवजे में सीधे 14 लाख रुपये की वृद्धि कर दी। एमएसीटी और हाईकोर्ट ने उसे स्थायी रूप से अपंग होने जाने के लिए सिर्फ 70 हजार रुपये मुआवजा दिया था। उसे कुल मुआवजा के बतौर महज 5.33 लाख रुपये दिए गए थे। लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे बढ़ाकर 19,53,227 रुपये कर दिया। निचली अदालतों का कहना था कि सीए का काम दफ्तर में बैठे रहने का होता है इसलिए स्थायी अपंगता के बावजूद उसकी मासिक आय में कोई कमी नहीं हुई है। जस्टिस ए.के. सीकरी और आर.के. अग्रवाल की पीठ ने फैसले में कहा, हाईकोर्ट और एमएसीटी ने 30 वर्षीय सीए को हुई 70 फीसदी स्थाई अपंगता के लिए सही मुआवजा नहीं दिलवाया है। सीए का काम दफ्तर में बैठने का नहीं होता। यदि वह सरकारी नौकरी में होता तो दफ्तर में बैठकर मासिक वेतन लेता रहता। लेकिन वह निजी सीए है। वह कंपनियों का ऑडिट करता है जिसके लिए उसे कई अथॉरिटी में जाना पड़ता है। आयकर के मुकदमे में आयकर ट्रिब्यूनल में पेश भी होना होता है। 70 फीसदी अपंगता के कारण उसका ये काम बंद हो जाएगा। इससे उसकी आय पर फर्क पड़ेगा। हाईकोर्ट और एमएसीटी ने इस पहलू को नजरअंदाज किया है। पीठ ने कहा, एमएसीटी ने सीए की आय एक लाख रुपये प्रतिमाह यानी 12 लाख रुपये प्रति वर्ष तय की है। सीए की उम्र के मद्देनजर उसके मामले में 17 का गुणांक लगाया जाएगा। उसकी 70 फीसदी स्थायी अपंगता को देखते हुए उसका मुआवजा 14.28 लाख रुपये बनेगा। एमएसीटी ने 70 फीसदी अपंगता के लिए 70 हजार रुपये दिए हैं जिसे हम बढ़ाकर 14.28 लाख रुपये कर रहे हैं। शारीरिक व मानसिक संताप तथा दुख, कुंठा और जीवन के प्रति निराशा के लिए एमएसीटी ने 30 हजार रुपये का हर्जाना दिया है, जिसमें हम एक लाख रुपये की बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस मुआवजे पर ब्याज भी देय होगा जिसे दो माह में देना होगा। क्या था मामला

सीए संदीप खनुजा 2006 में अपनी स्कूटर से छत्तीसगढ़ के गांव पेंडरी (राजनंदगांव) जा रहे थे। उसी समय अतुल डांडे ने अपनी कार से उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में खनेजा के दोनों पैर बेकार हो गए। वह स्थायी रूप से 70 फीसदी अपंग हो गए।

Web Title: supreme court verdict ca who lost legs in a road accident compensation of rs 19lakh

