गैंगरेप में मंत्री गायत्री प्रजापति पर FIR दर्ज करने का SC का आदेश

उत्तर प्रदेश में दो चरण का चुनाव हो चुका है। यहां अभी भी पांच चरणों का चुनाव बाकी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार में मंत्री और अमेठी से पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने ने गैंगरेप और यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने इस मुद्दे पर यूपी सरकार से आठ हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा है।

SC bench orders registration of FIR against UP minister Gayatri Prajapati for gang rape and sexual harassment case.