देश के सभी राज्यों में गोहत्या पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गोहत्या पर पूरे देश में बैन लगाने से इंकार कर दिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें दखल देने से इनकार कर दिया।

Supreme Court dismisses PIL seeking a complete ban on cow slaughter in every state.

SC said it has already passed orders on measures to stop illegal inter-state transportation of cattle.