येदियुरप्पा का दावा, एस एम कृष्णा जल्द भाजपा में होंगे शामिल

कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बी एस येदियुरप्पा ने दावा किया है कि हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता एस एम कृष्णा भाजपा में शामिल होने वाले हैं।

उन्होंने कहा कि वह भाजपा में कब शामिल होंगे इसकी जानकारी नहीं है लेकिन 100 फीसदी वह भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं।

He (SM Krishna) has decided to join BJP, when we don't know, will fix it soon. He is joining 100%: B.S. Yeddyurappa, BJP Karnataka President pic.twitter.com/E9mgECwzO1