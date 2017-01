गणतंत्र दिवस की सुबह असम में छह धमाके, कोई घायल नहीं

गणतंत्र दिवस की सुबह असम में छह धमाके हुए हैं। कम तीव्रता वाले इन धमाकों में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ये धमाके असम और नागालैंड की सीमा पर हुए हैं ।

There have been 6 low intensity blasts(in upper assam). All in no man's land. No damage of any kind:Assam DGP Mukesh Sahay