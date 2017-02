शोभा ने ट्विटर डाली मोटे पुलिसकर्मी की PIC, पुलिस ने दिया ये जबाव

देश की चर्चित स्तंभकार शोभा डे एक बार फिर सोशल मीडिया पर मुद्दा बन गई हैं। शोभा ने मंगलवार को ट्विटर पर एक मोटे पुलिस कर्मी की फोटो डालते हुए ट्वीट में बीएमसी चुनाव में मुंबई पुलिस के एक कर्मी के तौर पर उसकी गलत पहचान बताई। इसके बाद सोशल मीडिया पर शोभा डे का खूब मजाक उड़ाया गया।

शोभा ने मुंबई में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच संपन्न हुए मतदान के बाद मंगलवार शाम को यह तस्वीर पोस्ट की थी। उन्होंने साथ में ट्वीट किया,‘मुंबई में आज भारी पुलिस बंदोबस्त।’ हालांकि, यह तस्वीर दूसरे राज्य के एक पुलिसकर्मी की बताई जा रही है, ना कि महाराष्ट्र के पुलिसकर्मी की। शोभा का ट्वीट एक दम से वायरल होने लगा। लोगों ने ट्विटर पर उनका मजाक उड़ाया।

मुंबई पुलिस ने जवाब में ट्वीट किया, ‘हम भी मजाक पसंद करते हैं मिस डे। लेकिन यह पूरी तरह से अनुपयुक्त है। वर्दी, अधिकारी हमारे नहीं हैं। हम बेहतर प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं।’

We love puns too Ms De but this one is totally imisplaced. Uniform/official not ours. We expect better from responsible citizens like you. https://t.co/OcKOoHO5bX