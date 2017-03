गायकवाड़ उड़ान प्रतिबंध:सुमित्रा महाजन बोलीं, बैठकर निकाले कोई रास्ता

नई दिल्ली, एजेंसी/लाइव हिन्दुस्तान

First Published:27-03-2017 07:07:02 PM

शिवसेना के एक सांसद ने अपनी पार्टी के सांसद रविन्द्र गायकवाड़ पर एयर इंडिया के अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर लगाए गए उड़ान प्रतिबंध को हटाने की आज लोकसभा में मांग की। सरकार ने इस पर कोई सकारात्मक रूख व्यक्त करने की बजाए कहा कि डीजीसीए को यह अधिकार है कि वह किसी भी यात्री का व्यवहार नियमानुरूप नहीं होने पर उसे विमान यात्रा करने से रोक सकती है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का कहना है कि सभी पक्षों को इस मुद्दे पर बैठकर को रास्ता निकालना चाहिए। सुमित्रा महाजन ने बताया कि शिवसेना सांसद और नागरिक उड्डयन मंत्री ने उनसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि मैंने सभी से ये कहा है कि इस मुद्दे का आपस में बैठकर कोई रास्ता निकाले। सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना के सदस्यों ने सदन में इस मुद्दे को लेकर काफी शोरशराबा किया और एक समय तो उनकी कांग्रेस सदस्यों से झड़प भी हो गयी जो रविन्द्र गायकवाड़ द्वारा एयरलाइंस अधिकारी की पिटाई किए जाने की आलोचना कर रहे थे। शून्यकाल में आनंद राव अड़सूल ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि गायकवाड़ के साथ बिजनेस क्लास में कोई विवाद हुआ और एयरलाइंस के अधिकारी ने उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि अधिकारी को मारना गलती थी। इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर है कि सभी एयरलाइंस ने उनके विमान से यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने प्रतिबंध हटाए जाने की मांग की। इस पर नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि डीजीसीए नागर विमानन महानिदेशालय के नियम एयरलाइंस की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हैं। उन्होंने कहा, एक सांसद भी एक यात्री है और किसी भी यात्री से अलग श्रेणी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। हमें सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि डीजीसीए को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी यात्री का व्यवहार नियमानुरूप नहीं होने पर उसे विमान यात्रा करने से रोक सकती है। अगली स्लाइड में पढ़ें सरकार ने एयरलाइंस ने जो कदम उठाया उसका लेकर क्या कहा...

