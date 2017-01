शरद यादव का विवादित बयानः बेटी की इज्जत से वोट की इज्जत बड़ी

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:25-01-2017 10:19:05 AM Last Updated:25-01-2017 11:05:23 AM

जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को पटना में कहा कि बैलेट पेपर के बारे में बड़े पैमाने पर सब जगह समझाने की जरूरत है। बेटी की इज्जत से वोट की इज्जत बड़ी है। उन्होंने कहा कि बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी। वोट एक बार बिक गया तो देश की इज्जत और आने वाला सपना पूरा नहीं हो सकता है। Ballot paper ke bare mein bade paimaane pe sab jagah samjhane ki zarurat hai. Beti ki izzat se vote ki izzat badi hai: Sharad Yadav,JDU pic.twitter.com/i6RJw7adDA — ANI (@ANI_news) January 25, 2017 अपने बयान पर सफाई देते हुए जदयू नेता ने बुधवार को कहा कि वोट और बेटी के प्रति प्रेम और मोहब्बत एक सी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा है, जैसे बेटी से प्यार करते हैं वैसे ही वोट से भी होना चाहिए तब देश और सरकार अच्छी बनेगी। गौरतलब है कि इससे पहले शरद यादव ने राज्यसभा में बीमा बिल पर चर्चा के दौरान महिलाओं की रंगत पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत की महिलाएं सांवली तो जरूर होती हैं, लेकिन उनका शरीर खूबसूरत होता है, उनकी त्वचा सुंदर होती है, वे नाचना भी जानती हैं। इस पर काफी विवाद हुआ था। वह अपने बयान पर टिक रहे और कहा था, ‘मैंने क्या बात कही है…भारत में सांवली महिलाओं की तादाद ज्यादा है। उनकी संख्या दुनिया में ज्यादा है…। मैं इस बारे में किसी से भी बहस को तैयार हूं…।’

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: sharad yadav insults women again says honour of votes comes above honour of daughter

From around the Web