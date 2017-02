सहारा समूह 13 अप्रैल तक 5 हजार करोड़ रुपये जमा कराए

सहारा समूह 13 अप्रैल तक 5 हजार करोड़ रुपये जमा कराए

नई दिल्ली विशेष संवाददाता

First Published:28-02-2017 09:35:20 PM Last Updated:28-02-2017 09:35:20 PM

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा है कि वह सुब्रत राय को जेल से बाहर रखने के लिए 13 अप्रैल तक 5092.80 करोड़ रुपये जमा करवाए। मंगलवार को हुई सुनवाई में सहारा के वकीलों ने इसके लिए छह माह का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। कोर्ट ने सहारा को वे संपत्तियां बेचने की अनुमति दे दी, जो उसने एक सूची में सुप्रीम कोर्ट को दी थी। इनमें गाजियाबाद की 91 एकड़ भूमि और सहारा का लखनऊ में अस्पताल शामिल है। गाजियाबाद में सहारा की 91.65 एकड़ भूमि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने वापस ले ली थी, जिसके लिए सहारा को 1112 करोड़ रुपये मिलने हैं। कोर्ट ने जीडीए को नोटिस जारी कर कहा कि वह अगली सुनवाई पर इन रुपयों का हिसाब कोर्ट को दे। सहारा ने कहा कि जीडीए इस राशि पर ब्याज भी देगा और वह यह पैसा सीधे कोर्ट में देने के लिए तैयार है। सुनवाई के दौरान एक कंपनी ने सहारा के न्यूयॉर्क स्थित प्लाजा होटल को खरीदने की पेशकश की। कंपनी ने कहा कि वह होटल को चार हजार करोड़ रुपये में खरीदना चाहती है। कोर्ट ने कंपनी से कहा कि वह इसके लिए 750 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा करवाए उसके बाद उसे खरीदने को अधिकार दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की पुणे स्थित महत्वकांक्षी एंबीवैली आवासीय परियोजना को जब्त कर लिया था। गौरतलब है कि सहारा समूह को निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपये में से अभी 15 हजार करोड़ रुपये और लौटाने हैं। कोर्ट ने सहारा को पैरोल पर छोड़ हुआ है।



लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: sc asks sahara to deposit rs 50926 cr to keep roy out of jail

From around the Web