शशिकला बनेंगी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, पन्नीरसेल्वम ने दिया इस्तीफा

तमिलनाडु में शशिकला मुख्यमंत्री बनेंगी। एआईएडीएमके ने उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया है। उनके नेता चुने जाने के बाद मौजूदा सीएम पन्नीरसेल्वम ने भी पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी की ओर से ये पुष्टि कर दी गई है।

Chinnamma (Sasikala Natarajan) all set to become the Next Chief Minister of Tamil Nadu: AIADMK

पार्टी की ओर से चली विधायकों की बैठक में इस बात सहमति बनने के बाद शशिकला पार्टी हेड क्वार्टर पहुंच गई हैं।

Tamil Nadu: Sasikala Natarajan reaches AIADMK HQ in Chennai, she is all set to be Tamil Nadu CM says AIADMK pic.twitter.com/N0pbXHzRG8