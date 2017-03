गायकवाड़ के समर्थन में शिवसेनाः विमान कंपनियों का बर्ताव गुडों की तरह

एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से पीटने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के मामले के तूल पकड़ने के बाद से पार्टी लगातार उनके समर्थन में खड़ी दिख रही है। पार्टी सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि विमान कंपनियों का व्यवहार गुडों की तरह है।

उन्होंने कहा कि जांच पूरी हो तब पता चलेगा कि किेसने क्या किया है।

Behavior of airline companies is like mafia goons. Jaanch puri ho tab pata chalega kisne kya kiya: Sanjay Raut, Shiv Sena #RavindraGaikwad pic.twitter.com/KMB7m5fpg2

इस मामले को शिवसेना सांसद आज लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मिलने वाले हैं।

भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि एयर इंडिया बिना जांच के किसी भी यात्री को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है, यह कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। यह नीतिगत मामला है।

But AirIndia (or any airline) can't unilaterally ban any passenger without proper inquiry. It's a policy matter. AI isnt personal property.