रामजस विवाद: गुरमेहर बोली, देश के लिए पिता की तरह गोली खाने को तैयार

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में एक सेमिनार के आयोजन को लेकर दो छात्र संगठनों के बीच शुरू हुए विवाद में अब राजनेता, खिलाड़ी और बॉलीवुड के सितारे भी कूद पड़े हैं। कारगिल शहीद कैप्टन मंदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर ने हिंसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की कथित भूमिका का खुलकर विरोध किया और एक कैंपेन शुरू किया। इसके बाद कई लोग गुरमेहर के समर्थन में आए तो कई लोगों ने उनका विरोध किया। गुरमेहर ने सोमवार को इस मामले में कहा कि एबीवीपी या कोई भी छात्र संगठन हो, किसी को हक नहीं है कि वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लें।

I will not be scared or be cowed down,my father took a bullet for the country& I am also ready to take bullet for the country:Gurmehar Kaur pic.twitter.com/uMDP4UJ82F