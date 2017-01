राजस्थान सरकार बच्चों को पढ़ाएगी नोटबंदी, किताब में शामिल होगा चैप्टर

राजस्थान सरकार बच्चों को पढ़ाएगी नोटबंदी, किताब में शामिल होगा चैप्टर

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:27-01-2017 01:54:50 PM Last Updated:27-01-2017 01:54:50 PM

राजस्थान सरकार अपने स्टूडेंट्स को नोटबंदी के बारे में ज्यादा जानकारी देने का फैसला किया है। इसके लिए स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम में नोटबंदी का एक चैप्टर शामिल करने जा रहा है। जिसके लिए राजस्थान बोर्ड ऑफ सेंकेंड्री एजुकेशन (RBSE) पूरी तरह तैयार है। अगले साल से RBSE 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय में एक नोटबंदी का चैप्टर शामिल करेगा। RBSE के चेयरपर्सन बीएल चौधरी ने कहा, ‘ऐसा देखा गया है कि स्कूल के बच्चे नोटबंदी के विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि असल में क्या हुआ था। वो लोग कैशलेस सोसाइटी और इकनॉमी के फीचर्स के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते।’ बीएल चौधरी ने आगे कहा, ‘हम लोग अर्थशास्त्र में नोटबंदी का एक चैप्टर डालेंगे। इसके लिए हमने अर्थशास्त्र और कंप्यूटर साइंस के टीचर्स को लगा दिया है। वो लोग स्टूडेंट्स को नोटबंदी और कैशलेस सासाइटी के फायदे-नुकसान के बारे में बता रहे हैं। हालांकि, विपक्षी पार्टी कांग्रेस को राजस्थान सरकार का यह फैसला पसंद नहीं आया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलेट ने नोटबंदी को किताब में शामिल करने के फैसले को हास्यास्पद बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया था। उस रात के बाद से 500 और 1000 के नोटों मान्य नहीं रहे। इसके अलावा 500 और 2000 के नए नोटों को चलन में लाया गया था। पुराने नोटों को चलाने या बैंक में जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया था। नोटबंदी का ऐलान पीएम मोदी ने खुद टीवी पर आकर किया था। उन्होंने कहा था कि इससे कालेधन और नकली नोटों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। हालांकि, मिले आंकड़े इससे उलट रहे। कुछ ही दिनों में 2000 के नकली नोट पकड़े जाने लगे हैं। इसके अलावा कहा गया कि जितना पैसा चलन से बाहर हुआ था लगभग वह सारा बैंकों में जमा हो गया। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई काला धन नहीं पकड़ा गया।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: rajasthan government said rajasthan board of secondary education to add demonetization chapter for c

From around the Web