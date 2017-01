जिसने तिरंगे के लिए 3 गोली खाई, उनकी फोटो मोदीजी ने हटा दी- राहुल

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:16-01-2017 03:33:20 PM Last Updated:16-01-2017 04:50:49 PM

एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आयोजित एक रैली में पीएम मोदी जमकर निशाना साधा। ऋषिकेश जे डीएसबी इंटरनॅशनल स्कूल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मलेन में राहुल ने कहा कि मोदी की कथनी और आचरण में कोई समानता नहीं हैं। मोदी बात तो गरीबों की करते हैं और काम करते हैं केवल 50 उद्योगपति परिवारों के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने इस तिरंगे के लिए अपने सीने पर 3 गोली खाईं, उनकी फोटो मोदीजी ने हटा दी है। उन्होंने कहा कि हाथ का निशान हर धर्म में दिखाई देता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मेरा पॉकेट/कुर्ता फटा हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन मोदी का कपड़ा कभी नहीं फटता होगा और वो गरीब की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी थोड़ी तपस्या कीजिए, पद्मासन लगा लीजिए। दुनिया को दिखना चाहिए कि हमारे पीएम ने तपस्या की है और वो योग के राजदूत हैं। नोटबंदी के फैसले पर मोदी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे देश को डरा के रखा है। कहते हैं कि पेटीएम नहीं है क्या? तो बाहर निकलो यहां से। Pure desh ko dara ke rakha hai. Kehte hain Paytm nahi hai? Toh bahar niklo yahan se: Rahul Gandhi pic.twitter.com/2vZXVwqPcy — ANI (@ANI_news) January 16, 2017 इससे पहले उन्होंने आरएसएस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, जिस तिरंगे की खातिर लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, आरएसएस ने कभी उसे सम्मान नहीं दिया। अपने नागपुर मुख्यालय में आरएसएस 52 साल तक भगवा झंडे को ही सेल्यूट करता रहा। कार्यकर्ताओ का पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरने का आह्वान करते हुए राहल ने कहा कि कांग्रेस सबको साथ लेकर विकास का काम करेगी।

