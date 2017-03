पेड़ से टकराई रेसर अश्विन सुंदर की BMW कार, पति-पत्नी दोनों की मौत

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान

First Published:18-03-2017 10:43:55 AM Last Updated:18-03-2017 10:44:22 AM

प्रोफेशनल रेसर अश्विन सुंदर और उनकी पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गई। दोनों की झुलसने से मौत हो गई। मीडिया की खबरों के मुताबिक अश्विन की बीएमडब्लू कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कार पेड़ और दिवार के बीच फंस गई। हादसा चेन्नई के सांथोम हाई रोड पर हुआ। National car racing champion Ashwin Sundar and his wife Nivedhitha dead after their car rammed into a parked car in Chennai pic.twitter.com/9vg8tZvwz0 — ANI (@ANI_news) March 18, 2017 टक्कर लगने के थोड़ी देर बाद कार में आग लग गई और दोनों पति-पत्नी बुरी तरह झुलस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह गेट खोलकर दोनों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी मौत पहले ही हो गई थी। बताया जा रहा है कि सुंदर कार चला रहे थे और उनकी पत्नी निवेदिता भी उनके साथ मौजूद थी। घटना सुबह करीब 3.30 बजे की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर कार के जलने का वीडियो भी वायरल हुआ है।



लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: racer ashwin sundar wife charred to death after bmw catches fire in chennai

From around the Web