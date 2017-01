बादल परिवार, उनके मंत्रियों और ओएसडी को जेल भिजवाऊंगा: अमरिन्दर

लाम्बी (पंजाब), एजेंसी

First Published:29-01-2017 08:10:23 PM Last Updated:29-01-2017 08:10:23 PM

पंजाब में कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अमरिन्दर सिंह ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की गढ़ में सेंध लगाने का प्रयास करते हुए आज सत्तारूढ़ परिवार पर तीखे हमले किए और लोगों का जीवन बर्बाद करने के लिए उनके सभी मंत्रियों तथा ओएसडी को जेल भिजवाने का वादा किया। कैप्टन अमरिन्दर ने प्रदेश में बढ़ रही पवित्र वस्तुओं के निरादर की घटनाओं में कथित वद्धि पर बादल की कटु आलोचना की और कहा कि यह पंजाब को साम्प्रदायिक आधार पर बांटने का अकालियों का स्पष्ट प्रयास था। उन्होंने शिअद मंत्रियों के गलत कामों को लेकर भी बादल पर निशाना साधा और उदाहरण दिया कि राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजिठिया खुले तौर पर मादक पदार्थों का व्यापार कर रहे हैं वहीं कषिमंत्री तोटा सिंह ने नकली बीज और कीटनाशकों की आपूर्ति करके राज्य को बर्बाद कर दिया है। अमरिन्दर ने कहा कि बादल कैसे कह सकते हैं कि उन्हें अपने समीप में हो रही गतिविधियों की जानकारी नहीं है। पंजवान और सरवन बोदला में रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने वादा किया कि वह सुखबीर सिंह बादल के ओएसडी दयाल सिंह कोलियांवाल (एसजीपीसी सदस्य), सतिन्दरजीत सिंह मंत्ता, उपमुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी तेजिन्दर सिंह मिधुखेड़ा सहित सभी को पंजाब की जनता के साथ किए गए अत्याचारों के लिए जेल भेजेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने आप नेता अरविन्द केजरीवाल पर भी निशाना साधा और उन्हें बाहरी तथा अव्वल झूठा बताते हुए कहा कि पंजाब की जनता के कल्याण में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के कई विधायक विभिन्न आपराधिक आरोपों में जेल में बंद हैं, जबकि उनकी तथा उनके रिश्तेदार की भ्रष्टाचार के मामले में जांच चल रही है। केजरीवाल के साख की धज्जियां उड़ गई हैं।



पूरे पंजाब में अकालियों को बुरी तरह हराने की बात पर जोर देते हुए अमरिन्दर ने कहा कि अपना नामांकन भरने के बाद वह लाम्बी नहीं आ सके क्योंकि वह पंजाब से अकालियों का सफाया करने के लिए प्रदेश की यात्रा कर रहे थे। कांग्रेस के आंतरिक सवेर्क्षण में अकालियों को 14 से अधिक सीटें मिलने की संभावना नहीं है।

Web Title: punjab congress party chief ministerial candidate amarinder singh chief minister parkash singh badal

