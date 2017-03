कश्मीर मुठभेड़: हमले की फिराक में थे हिजबुल मुजाहिद्दीन के 2 आतंकी, ढेर

दक्षिण कश्मीर में पुलिस अधीक्षक स्तर के तीन अधिकारियों समेत एक पुलिस दल पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश करने वाले दो आतंकवादियों को आज ढेर कर दिया गया।

घटना पडगामपुरा की है जहां पुलवमा और अवंतीपुरा के पुलिस अधीक्षकों रईस अहमद और जाहिद मलिक का काफिला जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंदन कोहली के काफिले के साथ जा रहा था।

Pulwama (J&K): Terrorists attacked police search party in Padgampora, 2 terrorists killed, area has been cordoned off. pic.twitter.com/cIDPL6vdvx