PM मोदी करेंगे देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्धाटन, पढ़ें खासियत

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:07-03-2017 10:05:01 AM Last Updated:07-03-2017 10:31:10 AM

वाराणसी में तीन दिवसीय चुनावी प्रचार के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की ओर रूख कर रहे हैं। मंगलवार को दो दिवसीय गुजरात दौरे के लिए पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और सभाओं को संबोधित करेंगे। दौरे में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भरूच स्थित नर्मदा नदी पर चार लेन के बने सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्धाटन करेंगे। गृह राज्य दौरा उनके लिए काफी अहम है, क्योंकि अगले साल यहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। संभावना यह भी है कि बुधवार यानी महिला दिवस के दिन पीएम मोदी अपनी मां से मिलने गांधीनगर भी जा सकते हैं। ऐसा रहेगा पीएम मोदी का दो दिवसीय दौरा गुजरात के दो दिवसीय दौरे के दौरान मंगलवार को पीएम मोदी करीब ढाई बजे सूरत हवाई अड्डे पर उतरेंगे। यहां से निकलकर ओएनजीसी के ओपीएएल परियोजना के औद्योगिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद भरूच जिले में नर्मदा नदी पर चार लेन के बने सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। तत्पश्चात कृषि विश्वविद्यालय के कैंपस में जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 7 बजे अहमदाबाद लौटने के बाद पीएम मोदी राजभवन जाएंगे। यहां राज्यपाल से मुलाकात के बाद 8 बजे सीएम हाउस में उनके लिए खास डिनर का इंतजाम किया गया है। बुधवार सुबह करीब साढे नौ बजे मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार यहां जाएंगे। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में मोदी के साथ ही आडवाणी और अमित शाह भी शामिल होंगे। इसी दिन दोपहर ढाई बजे वो गांधीनगर में पूरे देश से आई महिला सरपंचों को सभा को संबोधित करेंगे। सबसे लंबे केबल ब्रिज की खास बातें - यह देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डाज्ड केबल ब्रिज है।

- इस ब्रिज को बनाने में 2 साल लगे।

- इसकी लंबाई 1344 मीटर है और चौड़ाई 20.8 मीटर है।

- इस पर 379 करोड़ रुपये का खर्च हुआ।

- अहमदाबाद-मुंबई नेशनल हाइवे-8 पर भरूच में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। Some pictures of the bridge that will be inaugurated tomorrow in Bharuch, Gujarat. pic.twitter.com/pIn4QY4A0a — Narendra Modi (@narendramodi) March 6, 2017 8 मार्च को महिला दिवस के दिन मोदी मां हीराबेन से भी मिल सकते हैं। वो अपने सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में रहती हैं। अपने पिछले दौरों में भी मोदी वक्त निकालकर मां से मिलने जाते रहे हैं। शाम छह बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web