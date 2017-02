शेर-ओ-शायरी का बजट, किसानों के लिए कुछ नहीं: राहुल गांधी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज मोदी सरकार का तीसरा बजट पेश किया। जेटली द्वारा पेश किए बजट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का शेर-ओ-शायरी का बजट है। वित्त मंत्री ने किसानों और युवाओं के लिए कुछ भी घोषणा नहीं की । मोदी सरकार ने जो वादे किए है वे भी इस बजट में शामिल नहीं किए गए।

राहुल गांधी ने पार्टियों को मिलने वाले चंदे को लेकर जो सुधार किए गए है उनका स्वागत किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी फंड के लिए उठाए कदमों का समर्थन करता हूं। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि आम बजट में दूरदर्शिता की कमी साफ दिखाई दे रही है और यह एक फुस्स बम है।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि बजट हर साल पेश करने की क्या जरुरत है? क्या हम हर साल के अंत में बजट की सारी बातों को पूरा पाते हैं।

वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी़ रंगराजन ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट को एक सामान्य बजट बताया।सड़क परिवाहन निगम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बजट है जो एक लंबे समय तक असर डालेगा।

