दलों का दलदलः दवाखाने और परचून की दुकानों में चल रहे थे पार्टियों के दफ्तर

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान टीम

First Published:24-12-2016 09:37:11 AM Last Updated:24-12-2016 10:39:00 AM

हिन्दुस्तान की पड़ताल में शुक्रवार को दलों के बारे में कई हैरान कर देने वाली जानकारियां मिली। मेरठ की विकासवादी कम्युनिज्म पार्टी के पते पर एक दवाखाना चलता मिला तो बुलंदशहर में युवा जन जागृति मंच के पते पर परचून की दुकान। मुरादाबाद में महाशक्ति इंकलाब पार्टी की मुखिया तो भाजपा से सभासद का चुनाव लड़ चुकी हैं। भाजपा सांसद के घर के पते पर चल रही थी भारतीय नवशक्ति पार्टी

नई दिल्ली में भारतीय नवशक्ति पार्टी का पता भाजपा सांसद के आवास का निकला। पार्टी के पंजीकरण में दर्ज पता, कर्नाटक के भाजपा सांसद प्रहलाद जोशी के आवास का निकला। लेकिन यहां मौजूद कर्मचारियों ने बी पार्टी के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग के पास पंजीकरण में भारतीय नवशक्ति पार्टी का पता पांच, गुरुद्वारा रकाब गंज मार्ग दर्ज कराया गया। जबकि इस पते पर मौजूद बंगला धारवाड़ से सांसद जोशी के नाम पर आवंटित है। सांसद के निजी सचिव अरुण नैय्यर ने बताया कि वर्ष 2014 से सांसद को यह बंगला मिला हुआ है और इनका इस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। चुनाव आयोग ने जिन दलों को अमान्य घोषित किया है उन पर संदेह जताया जा रहा है कि ये कालेधन को सफेद करने के धंधे में लिप्त हैं। इसकी जांच की जा रही है। पार्टी के संस्थापक अब मरीज देख रहे आयोग की सूची में चार दलों का पता मेरठ का था। मवाना में 18 साल पहले बनी विकासवादी कम्युनिज्म पार्टी के संस्थापक डॉ. वहाब अब पार्टी दफ्तर में ही अपनी क्लीनिक चलाते हैं। उन्होंने कहा कि वह तो राजनीति से काफी दूर हो चुके हैं। जयदेवी नगर में स्थित गरीब जन समाज पार्टी का दफ्तर भी सन्नाटे में मिला। पार्टी के अध्यक्ष बिशन स्वरूप तुरेहा थे का निधन 2015 में हो गया था। अब पार्टी का न कोई अध्यक्ष है और न सदस्य। घर पर बने पार्टी कार्यालय का बोर्ड भी सालों पहले हटाया जा चुका है। वहीं अब्दुलपुरा में किसान विकास पार्टी और खरखौदा के खड़खड़ी गांव में स्थित भारतीय कृषक सेवा समाज का कोई अतापता नहीं मिला। हमारी टीम घंटों इलाके में लोगों से पूछताछ करती रही लेकिन कोई इनके बारे में कुछ भी नहीं बता सका। दफ्तर से आटे और चीनी की बिक्री बहलोलपुर स्थित युवा जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा परचून की दुकान चला रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से अब आटा, चीनी जैसा रोजमर्रा का सामान बिक रहा है। शर्मा के दावे के मुताबिक, पार्टी में 100 सदस्य हैं और पार्टी जनपद तक ही सीमित है। शर्मा 2011 में पार्टी का पंजीकरण रद करने को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं।बुलंदशहर की जन संगम पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ी: बुलंदशहर में राष्ट्रीय जन संगम पार्टी शिवपुरी स्थित एक घर से चल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिलोकी प्रसाद शर्मा पेशे से किसान हैं। लेकिन पार्टी दफ्तर पर न झंडा है न कोई बोर्ड। पार्टी 1997 में चुनाव आयोग में पंजीकृत हुई, मगर कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। अध्यक्ष का दावा है कि उसके एक हजार सदस्य हैं और यह प्रदेश के 10 जिलों में सक्रिय है। किस राज्य में कितने कागजी दल चुनाव आयोग ने जिन राजनीतिक दलों की जानकारी को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को पत्र लिखा है, उनमें सर्वाधिक 52 दिल्ली से हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यहां से 40 दल हैं जबकि तमिलनाडु में 30 और महाराष्ट्र में 25 हैं। चुनाव हारने के बाद भूल गए पार्टी मुरादाबाद के सर्राफ कृष्ण कुमार ने घर के पते पर 2000 में नागरिक एकता दल का गठन किया था। 2006 में पार्टी से कृष्ण कुमार ने महापौर का चुनाव लड़ा, और पांच हजार वोट भी हासिल किए। हारने के बाद से कृष्ण कुमार राजनीति की जगह व्यवसाय को मजबूत करने में जुट गए। अपनी पार्टी पर भाजपा से लड़ा चुनाव

मुरादाबाद के खुशहालपुर में रहने वाली द्रोपा देवी ने 2000 में महाशक्ति इंकलाब पार्टी बना। मजे की बात रही कि द्रोपा ने 2006 के सभासद का चुनाव भाजपा से लड़ा और जीत भी गईं। चुनाव जीतते ही ये अपनी महाशक्ति इंकलाब पार्टी को भूल गईं और भाजपा के बैनर तले काम करने लगीं। 2012 में भी उन्होंने भाजपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गईं। पार्टी के गठन को भले ही 16 साल हो गए लेकिन 10 सालों से पार्टी के बैनर तले कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। उन्होंने निवास स्थान को ही पार्टी कार्यालय बनाया है। 18 साल में एक बार भी नहीं उतरे मैदान में

लखनऊ के जिन तीन राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित किया गया है उनमें से एक उत्तर प्रदेश जनमानस पार्टी है जिसका पता 1445/6 इंदिरानगर है। पते पर डीके यादव सामने आए, जिन्होंने स्वयं को जनमानस पार्टी उत्तर प्रदेश का महामंत्री बताया। 1998 में गठित पार्टी ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल का गठन राजनीतिक-सामाजिक काम करने के लिए होता सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही नहीं। बिल्डर का कार्यालय चलता मिलता गाजियाबाद में फेडरेशन ऑफ सुभाष के पते 101, सावित्री कॉम्लेक्स, पर इन्नोवेशन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक बिल्डर कंपनी का दफ्तर मिला। चपरासी ने कहा कि यहां कोई पार्टी नहीं है।

नोएडा में परिवार रह रहा :

इंडियन एकता पार्टी के ए-180 सेक्टर-40 के पते पर राजवीर चावला का परिवार रहता है। दो साल पहले यह खरीदने वाले राजवीर का कहना है कि उनकी कोई पार्टी नहीं है और न ही दो साल से आयोग से सूचना आई। बिहारः आयोग भी नहीं ढूंढ पाया पता बिहार की 21 राजनीतिक पार्टियों का तो कोई अता-पता नहीं मिला। आयोग द्वारा इन दलों के पते पर भेजे गए पत्र भी वापस आ गए। डाक विभाग ने बताया कि पत्र में दर्शाए गए पते पर राजनीतिक दलों का कोई वजूद नहीं है। इनमें मार्क्‍सिस्ट कोआर्डिनेशन पार्टी, भारतीय उत्तम सेना, भारतीय प्रजातांत्रिक पार्टी, राजनीतिक विकल्प पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी (सेक्युलर), जनहित समाज पार्टी सहित अन्य पार्टियां शामिल है। झारखंडः दफ्तर तो क्या साइन बोर्ड तक नहीं बचा रांची में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक अल्पसंख्यक जनमोर्चा के प्रमुख वकील मोहम्मद इदरीस अंसारी हैं। रांची के पास ओरमांझी के बरवे बसाती गांव में पार्टी का पता दर्ज है। लेकिन वहां कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी। दफ्तर क्या साइन बोर्ड भी नहीं है। हालांकि उनके बेटे का दावा है कि पार्टी 25 साल से चल रही है। उत्तराखंड ः समय के साथ गुम हो गया वजूद

उत्तराखंड में काशीपुर के सिंघन स्ट्रीट के पते पर दर्ज अखंड भारत एकता आंदोलन पार्टी का अब कोई अस्तित्व नहीं है। पार्टी बनाने वाले एडवोकेट वीपी कोटनाला ने कहा कि यह कोई रजानीतिक संगठन नहीं था। चमोली जिले के देवर गांव के पते पर दर्ज न्यायनिष्ठ प्रजातंत्र पार्टी का भी कोई अता-पता नहीं है। गांव के पुरुषोत्तम ने कहा कि उन्हें वोट देते पचास साल हो गए लेकिन ऐसी पार्टी का नाम नहीं सुना। केंद्रीय गृहमंत्री के आवास से लेकर सीआईडी दफ्तर का पता

हिन्दुस्तान की पड़ताल में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कई पार्टियों के पते की जगह पर केंद्रीय गृहमंत्री के आवास से लेकर सीआईडी दफ्तर तक का पता बताया गया था। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल दर्ज पता :17 अकबर रोड, नई दिल्ली-110001

असल में यह केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आधिकारिक आवास का पता है। यहां इस पार्टी के बारे में कोई नहीं जानता। पवित्र हिन्दुस्तान कझगम दर्ज पता :हरीश चंद्र माथुर लेन, नई दिल्ली-1

असल में यहां जम्मू-कश्मीर की सीआईडी ब्रांच का दफ्तर है। सूबे के एसएसपी रैंक के अफसर तैनात हैं, जिन्हें इस पार्टी की कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय मातृभूमि पार्टी दर्ज पता :1265 सेक्टर 17सी, गुड़गांव,

1990 में इस पते पर पंजीकृत पार्टी की जगह अब एक होम्योपैती क्लीनिक चल रहा है। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष ही यहां क्लीनिक चला रहे हैं। सिर्फ नाम की पार्टियां दिल्ली1. अखिल भारतीय दस्तकार मोर्चा नई दिल्ली पटियाला कोर्ट हाउस2. अखिल भारतीय गरीब किसान मजदूर पार्टी, जी10/2, सरिता विहार3. अखिल भारतीय जनरल लेबर पार्टी, ए3/85, नंद नगरी4. अखिल भारतीय राजीववादी कांग्रेस (दुबे) डब्ल्यूजेड 8-93, तंवर मार्केट, रिंग रोड, नैराना5. अखिल भारतीय जनता विकास पार्टी, 21-डी/ ए-3, एवरेस्ट अपार्टमेंट कालकाजी एक्सटेंशन6. अली सेना, 1/1, जाफराबाद7. ऑल इंडिया गरीब कांग्रेस ए 1/126, सेक्टर 6, रोहिणी 8. ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस (सेक्युलर), 2680, चूड़ीवालान9. ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल, 17 अकबर रोड नई दिल्ली10. अंतसचेतन, पीयू-102, प्रथम तल, पीतमपुरा, नई दिल्ली11. अपना भारत, सैनी भवन, कालकाजी मंदिर के पास12. भारत पेंशनर्स फ्रंट, आर-17 हौज खास एनक्लेव, नई दिल्लीउत्तर प्रदेश1. भारत नव ज्योति संघ कानपुर2. महाशक्ति इंकलाब पार्टी खुशहालपुर, मुरादाबाद, यूपी3. नागरिक एकता दल, दीनदयाल नगर,मुरादाबाद4. निदाया मलिक(एन) पार्टी, सिविल लाइंस, गोंडा5. राष्ट्रवादी विकास दल ए-37, सेक्टर-26, नोएडा6. राष्ट्रीय बहुजन एकता पार्टी आलोक नगर बरेली7. राष्ट्रीय समाज सेवक दल भीरा खीरी, खीरी8. राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस हुकुलगंज, वाराणसी9. राष्ट्रीय जन संगम शर्मा कुंज, शिवपुर, बुलंदशहर10. राष्ट्रीय पार्टी चारबाग सब्जी मंडी, लखनऊ11. नेशनलिस्ट पार्टी आफ इंडिया 5ए, बेली रोड, इलाहाबाद12. भारत सृजन गीता नगर, बालकेश्वर, आगरा13. इंडियन रिपब्लिकन फ्रंट किडगंज, इलाहाबाद

