ISRO को PM ने दी बधाई, अमिताभ बोले- आशा है जल्द हम चंद्रमा पर उतरेंगे

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:15-02-2017 11:03:41 AM Last Updated:15-02-2017 11:09:11 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एक ही रॉकेट के जरिए किए गए 104 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों की प्रशंसा की है। इसरो के प्रमुख ए एस किरण कुमार ने श्रीहरिकोटा स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर में कहा कि प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष एजेंसी के दल को सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी है।

वहीं राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भी इसरो की बधाई दी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट किए ट्वीट में राष्ट्रपति ने लिखा, मैं इसरो से आग्रह करता हूं कि वे अंतरिक्ष क्षमताओं की प्रगति के लिए प्रयास जारी रखें।

I urge ISRO to continue to strive for the progress of our space capabilities #PresidentMukherjee — President of India (@RashtrapatiBhvn) February 15, 2017

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, इसरो को पीएसएलवी-सी37 और काटोर्सैट उपग्रह के साथ 103 नैनो उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई। उन्होंने कहा, इसरो द्वारा हासिल की गई यह अहम उपलब्धि हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक समुदाय और देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। भारत अपने वैज्ञानिकों को सलाम करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी ने आज सुबह आंध्रप्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक ही रॉकेट के जरिए रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है।

Congratulations to @isro for the successful launch of PSLV-C37 and CARTOSAT satellite together with 103 nano satellites! — Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2017

वहीं बॉलीवुड के शंहशाह ने भी ट्विटर के जरिए इसरो को बधाई दी। अमिताभ बोले, भारतीय होने पर गर्व है , आशा है जल्द ही हम चंद्रमा पर उतरेंगे। इसके अलावा फिल्म जगत कई हस्तियों ने इसरो को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी।

T 2435 - CONGRATULATIONS .. !!! ISRO for the launch of 103 satellites from one PSLV .. a world record ! HOPE ONE DAY WE LAND ON MOON ! pic.twitter.com/yWrmVcIsuR — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 15, 2017

वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इसरो को बधाई देते हुए लिखा, एक ही उड़ान में पृथ्वी की कक्षा में एक साथ 104 उपग्रह स्थापित करने के लिए इसरो और उनकी टीम वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं। इसरो की उपलब्धियों ने कई बार देश को गर्व करने का मौका दिया है। आज का प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

Congratulations to @isro and its team of scientists on successful and record breaking launch of 104 satellites into orbit in one go. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 15, 2017

इसके अलावा इसरो को साउथ के सुपरस्टार धनुष , कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, वैंकैया नायडू, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बधाई दी।