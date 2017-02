मऊ: PM मोदी के काफिले-रैली पर रॉकेट लांचर से हो सकता है हमला

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:26-02-2017 06:56:35 PM Last Updated:26-02-2017 06:56:35 PM

सोमवार को मऊ में होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की रैली पर आतंकी हमला होने का अंदेशा खुफिया एजेंसियों ने जताया है। मऊ के एएसपी आर के सिंह ने कहा है कि रसूल पाटी और उसके सहयोगी पीएम के काफिले पर रॉकेट लांचर या विस्फोटक भरे वाहन से हमला करने की फिराक में है। रसूल पाटी गुजरात के दिवंगत गृह मंत्री हरेन पंड्या के मर्डर का आरोपी भी है। मऊ के एएसपी आरके सिंह के मीडिया को बताया मऊ पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है।आपको बता दें कि मऊ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का इलाका है। इस बार अंसारी बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल की दूरी महज 100 मीटर है। कार्यक्रम स्थल के इई गिर्द अभी से ही सुरक्षा व्यवस्था के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। प्रधानमंत्री थ्री स्तरीय डी कवर एरिया के अंदर से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर अभी से ही एसपीजी और पुलिस और पीएसी के जवानों ने कैंप कर लिया है। कार्यक्रम की पूरी तैयारी चल रही है। मंच के आगे तीन स्तरीय डी कवर एरिया बनाई जा रही है। जिसमें एक में एसपीजी एवं दो अन्य डी में पुलिस के अधिकारी के साथ साथ अन्य फोर्स रहेगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी के अलावा पांच एसपी, 10 एएसपी, 25 सीओ और 50 सबइंसपेक्टरों के साथ ही कई थानों के थानाध्यक्ष एवं 1000 पुलिस के जवान रहेंगे। इसके अलावा 6 कंपनी पुलिस के भी जवान रहेंगे। एएसपी ने बताया कि पीएम की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। मंच से लेकर हेलीपैड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीएम का कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी छठे चरण के चुनाव प्रचार में सबसे पहले मऊ को जिले का चयन किया है। सोमवार को भुजौटी में इस जनसभा के लिए प्रधानमंत्री का आगमन दिन में 12 बजे से प्रस्तावित है। दोपहर 1.30 वह सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। सभा में दो लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है।

Web Title: pm modis cavalcade under threat of attack with rocket launchers explosives in his mau visit

