बर्डथे विशःPM मोदी ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के जन्मदिन पर बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को आज उनके 80वें जन्मदिवस पर बधाई दी। पीएम ने उनकी लंबी आयु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की।

Birthday greetings to our Vice President, Shri Hamid Ansari. I pray that he is blessed with a long and healthy life.