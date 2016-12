छत्रपति शिवाजी स्मारक और पुणे मेट्रो की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:24-12-2016 10:01:57 AM Last Updated:24-12-2016 11:27:17 AM

प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी आज महाराष्ट्र के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे जिसके तहत वह मुंबई और पुणे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई तट पर अरब सागर में एक द्वीप पर छत्रपति शिवाजी स्मारक की आधारशिला रखेंगे। करीब 15 एकड़ के द्वीप पर प्रस्तावित स्मारक समंदर में किनारे से डेढ किलोमीटर अंदर होगा। Mumbai: Preparations underway for PM Narendra Modi's arrival; will lay foundation stone of #ShivajiMemorial and other projects pic.twitter.com/wTelgaySjM — ANI (@ANI_news) December 24, 2016 इस स्मारक मे शिवाजी महाराज का जो पुतला होगा जिसकी ऊंचाई घोड़े समेत 192 मीटर है। घोड़े पर बैठे हुए छत्रपती शिवाजी महाराज के पुतले की उंचाई 114.4 मीटर है। ये स्मारक करीब 13 हेक्टेयर के चट्टान पर होगा। यहां एक समय में 10 हजार लोग एक साथ विजिट कर सकते है। इस स्मारक पर एक एम्पीथिएटर, मंदिर, फुड कोर्ट, लायब्रेरी, ऑडियो गायडेड टूर, थ्री डी-फोर डी फिल्म, एक्वारियम जैसी सुविधाएं होंगी। परियोजना की कुल लागत 3600 करोड़ रूपये है जिसमें से पहले चरण की लागत 2500 करोड़ रूपये होगी। इसके बाद वह मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक(एमटीएचएल) व दो मेट्रो परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जिन मेट्रो परियोजनाओं की नींव मोदी रखने वाले हैं उनमें डीएन नगर-मनखुर्द मेट्रो-2बी व वडाला-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे-कसरवाडावली गलियारा शामिल है। मोदी कलानगर जंक्शन व कुर्ला-वाकोला इलेवेटेड रोड पर फ्लाइओवर की नींव भी रखेंगे। एमटीएचएल बहुत समय से लंबित परियोजना है। यह 22 किलोमीटर लंबी परियोजना दक्षिण मुंबई को जोड़ेगी। परियोजना 2019 तक पूरी की जानी है। मुंबई के बाद मोदी पुणे जाएंगे जहां वह पुणे मेट्रो ट्रेन परियोजना का कृषि महाविद्यालय ग्राउंड में शिलान्यास करेंगे। मोदी मुंबई में राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) के पातालगंगा स्थित नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। यह संस्थान भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड(सेबी) की एक शैक्षिक पहल है। एनआईएसएम वर्तमान में मुंबई के वाशी स्थित परिसर से अपना कार्य करता है लेकिन मौजूदा आधारभूत ढांचा बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। नया परिसर 70 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहां 5000 छात्रों को शिक्षण देने की सुविधा है और इस संस्थान पर सेबी ने 400 करोड़ रुपये का निवेश किया है। वर्तमान में परिसर में करीब 1000 आवासीय छात्र हैं जो विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े हैं।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: pm modi to lay foundation for shivaji memorial project in mumbai pune metro

From around the Web