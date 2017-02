संसद LIVE: कड़े फैसलों की वजह से मुझ पर जुल्म होंगे, मैं तैयार- मोदी

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:07-02-2017 12:01:01 PM Last Updated:07-02-2017 01:34:48 PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आखिर भूकंप आ ही गया। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर चुटकी ली, जिसमें नोटबंदी के दौरान उन्होंने कहा था कि मोदी जी उनको सदन में बोलने नहीं दे रहे हैं अगर वह संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। इससे पहले मोदी ने भूकंप पीडि़तों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर मदद के लिए प्रभावित राज्यों के संपर्क में है। पीएम मोदी ने कहा कि भूकंप आ ही गया, कोई कारण होगा, धरती मां रूठ गई होंगी। जब कोई स्कैम में भी सेवा, नम्रता का भाव देखता है तो धरती मां दुखी हो जाती हैं और भूकंप आता है। 'कांग्रेस को लगता है कि एक ही परिवार ने आजादी दिलाई' मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है कि कोई भगत सिंह, आजाद भी थे। इनको लगता है कि आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलायी है। मेरी तरह बहुत से शख्स हैं जो आजादी की लड़ाई के समय देश के लिए शहीद नहीं हो पाए लेकिन हम देश के लिए जी रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं। 'हमें चुनाव की नहीं, देश की चिंता है' उन्होंने कहा कि देश के विकास में हर सरकार का योगदान रहा है। मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आपने सदन में नोटबंदी पर चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि आपको लगता था कि इससे मोदी को फायदा हो जाएगा। नोटबंदी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमे चुनाव की नहीं, देश की चिंता है। 'नोटबंदी का फैसला सही समय पर लिया गया फैसला' नोटबंदी और बेनामी संपत्ति पर उन्होंने कहा कि आप कितने ही बड़े क्यों न हों, गरीब का हक लौटाना होगा। वह इस रास्ते से पीछे हटने वाला नहीं हैं। मोदी ने कहा कि नोटबंदी का फैसला सही पर लिया गया फैसला है। 'कालाधन वापस लाने के लिए बनाई एसआईटी'

पीएम ने कहा कि बेनामी संपत्ति का कानून पास हो गया है। सब लोग इसे ध्यान से पढ़ लें कि यह कितना कठोर कानून है। मेरी सबसे अपील है कि मुख्यधारा में आकर देश के विकास में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही विदेशों से कालाधन वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एसआईटी बनाई। 'भारत से भ्रष्टाचार हटाने के लिए नोटबंदी का फैसला किया गया'

मोदी ने कहा कि राजीव गांधी के कार्यकाल में बेनामी संपत्ति कानून बना लेकिन उसे लागू करने में 26 साल लग गए। स्वच्छ भारत अभियान की तरह भारत से भ्रष्टाचार हटाने के लिए नोटबंदी का फैसला किया गया। 'मनरेगा में 1035 बार नियम बदले'

नोटबंदी से जुडे़ नियम बार बार बदले जाने पर मोदी ने कहा कि इतने लोकप्रिय कार्यक्रम मनरेगा के 1035 बार नियम क्यों बदले गए? पीएम ने सुनाई काका हाथरसी की कविता उन्होंने सदन में हास्य कवि काका हाथरसी की कविता सुनाई। उन्होंने कहा, अंतरपट में खोजिए, छिपा हुआ है खोट, मिल जाएगी आपको, बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। 'सड़क बनाने में स्पेस टेक्नॉलजी का इस्तेमाल'

मोदी ने कहा कि नीतियों की ताकत नीयत से जुड़ी होती है। अगर नीयत सही नहीं है तो नीतियां माइनस में चली जाती हैं। उन्होंने कहा कि आप मोदी का विरोध करें कोई बात नहीं है लेकिन अच्छी चीजों को आगे भी बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सड़क बनाने में स्पेस टेक्नॉलजी का इस्तेमाल कर रही है, रेलवे निर्माण में ड्रोनों का इस्तेमाल किया है। 'एलईडी बल्ब लगाकर बिजली का बिल 11 हजार करोड़ रुपये तक कम किया'

पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि एलईडी बल्ब लगाकर बिजली का बिल 11 हजार करोड़ रुपये तक कम किया। कोई और सरकार करती तो अखबारों में हेडलाइन बनती। 'मेरे फैसलों से बडे़-बडे़ लोगों को तकलीफ हो रही है'

उन्होंने कहा कि आज अचानक बदलाव नहीं आया है, यह योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके निर्णयों से बड़े-बडे़ लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए मुझ पर जुल्म होंगे और मैं उसे सहने को तैयार हूं। यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली सरकार है। 84 योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा गया है। सोमवार को कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़ने ने लोकसभा में नोटबंदी और बजट को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। इससे पहले आज सुबह 10 बजे संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी हुई जिसमें पीएम मौजूद रहे। सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट ना ले सरकार इससे पहले सोमवार को संसद में राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सरकार के दावों पर सवाल उठाए और तीखे तंज कसे। उन्‍होंने कहा, 'बोलने में तेज हैं आप, भाषण में बहुत अच्‍छे। लेकिन भाषण से पेट नहीं भरता।' सर्जिकल स्‍ट्राइक के मुद्दे पर उन्‍होंने कहा कि सर्जिकल स्‍ट्राइक की क्रेडिट लेने की जरुरत नहीं है। सिर्फ आप नहीं पूरा देश आर्मी के साथ है। वहीं नोटबंदी पर कहा कि 125 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री को कम से कम माफी तो मांगनी ही चाहिए थी।

