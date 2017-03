होली के दिन पाक ने की नापाक हरकत, पुंछ में LOC पर दागे गोले

पाकिस्तान सैनिकों ने 24 घंटों के अंदर दूसरी बार संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुये आज पुंछ जिले के LOC पर मोटार्र के गोले दागे और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। इसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की।

रक्षा प्रवक्ता ने बताया, पुंछ सेक्टर में सुबह करीब 6:40 बजे पाकिस्तानी सेना ने युद्धविराम का अघोषित उल्लंघन किया और 82 मिमी के मोटार्र और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। अभी भी दोनों तरफ से रुक—रुक कर गोलीबारी हो रही हैं। भारतीय सेना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

J&K: Ceasefire violation by Pakistan again in Malti sector of Poonch pic.twitter.com/jOzcaKaD9q