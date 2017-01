अनजाने में सीमापार गया जवान चंदू बाबूलाल चव्हाण वतन लौटा

पाकिस्तानी सेना अनजाने में उसकी सीमा में घुसे भारतीय सैनिक चंदू बाबूलाल चव्हाण को रिहा कर दिया है। जवान बाबूलाल चव्हाण गत 29 सितम्बर को भटक कर सीमा पार कर गया था जहां पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था।

बाबूलाल चव्हाण आज अपराह्न 2.30 बजे बाघा चौकी से स्वदेश लौटे। वहां उससे पूछताछ के बाद उसकी विशेष मेडिकल जांच की गई। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों की हॉटलाइन पर बातचीत के बाद उसे छोड़ने का निर्णय लिया गया था।

#FLASH Pak handed over Sepoy Chandu Babulal Chohan, who inadvertently crossed the LoC on 29 Sep 2016, to Indian authorities at 1430 hrs.