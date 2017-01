7.25 लाख अर्धसैनिक बलों में रोज पचास जवान छोड़ देते है नौकरी !

नई दिल्ली। हिन्दुस्तान टीम

First Published:10-01-2017 04:25:52 PM Last Updated:10-01-2017 04:26:51 PM

सुरक्षा बलों के 35 हजार 473 जवान और कर्मियों ने 2010 और 2012 में स्वैछिक सेवानिवृत्ति ली या इस्तीफा दे दिया। यानी औसतन हर रोज करीब 50 जवान नौकरी छोड़ देते हैं। 2012 में जारी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। बीएसएफ के जवान ज्यादा परेशान

सबसे ज्यादा नौकरी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान छोड़ते हैं। 2010 से 2012 के बीच 15 हजार 990 बीएसएफ जवानों ने यह कदम उठाया। दूसरा नंबर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का है, जिसके 11 हजार से ज्यादा जवानों ने इन दो सालों में वीआरएस लिया। आईआईएम ने शोध में तनाव को बताया जिम्मेदार

जवानों की नौकरी छोड़ने, आत्महत्या और अनुशासनहीनता का कारण पता करने के लिए सरकार ने आईआईएम अहमदाबाद को शोध की जिम्मेदारी सौंपी। 2012 में ही जारी इस शोध रिपोर्ट में तनाव को नौकरी छोड़ने का सबसे बड़ी वजह बताया गया। जवानों के तनाव के कारण

कम नींद, लंबी ड्यूटी, कम छुट्टी, रैंक के अनुसार ड्यूटी न मिलना, हमले की स्थिति में भी फैसला लेने का कम अधिकार, वेतन में असमानता, शिकायतों पर गौर न करना, खराब वर्दी पहनने से आत्मविश्वास कम होना, क्षेत्र में तैनाती के दौरान सेलफोन की सुविधा न मिलना, परिवार के साथ वक्त गुजारने का कम मौका, अधिकारियों की कमी और अधिकारियों की गलत टिप्पणी सरकार के कदम

अगस्त, 2015 में संसद में एक सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बताया कि जवानों का तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान, वरिष्ठों के साथ नियमित संपर्क, छुट्टियों को लेकर लचीली नीति और तनाव प्रबंधन जैसे उपाय किए जा रहे हैं। दबाव में देते जान

302 जवानों ने खुदकुशी की 2010 से 2012 के बीच

22 फीसदी यानी 11 हजार कम अधिकारी हैं सेना में अनुशासहीनता के मामले

आईआईएम अहमदाबाद की रिपोर्ट में सेना में अनुशासनहीनता और अधिकारी-जवानों की झड़प के बढ़ते मामलों के लिए जवानों के तनाव को जिम्मेदार ठहराया गया है। 2012 में सांबा में जवानों और अधिकारियों की बीच झड़प के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटोनी ने जवानों के तनाव को इसकी वजह बताया था।

स्रोत : रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान दिल्ली की रिपोर्ट : सेना में तनाव की वजह और समाधान।



लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: out of 7 lakh para military force daily 50 people leave their job

From around the Web