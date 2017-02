पठानकोट हमला Exclusive : एनएसजी की भूमिका पर IAF ऑफिसर ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, राजेश आहूजा।

First Published:05-02-2017 10:52:19 AM Last Updated:05-02-2017 10:54:26 AM

भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के समक्ष पठानकोट हमले में राष्‍ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एनएसजी ने पठानकोट एयरबेस हमले के दौरान फंसे जवानों को बचाने के लिए किए गए आग्रह पर ध्‍यान नहीं दिया था। भारतीय वायुसेना के अधिकारी अभिजीत सरीन यह स्टेटमेंट में एनआईए को दिया है जो हमले से जुड़े गवाहों के बयान ले रही है। सरीन ने एनआईए से कहा है कि उसने रेडियो संदेश में सुना था कि कुछ जवान कह रहे थे कि एक जवान शहीद हो गया है और दो घायल हैं, कोई हमें बचा ले नहीं तो हमलोग मर जाएंगे। इसके बाद सरीन ने एनएसजी की कमांडो टीम को लीड कर रहे ऑफिसर ब्रिगेडियर गौतम गांगुली से मदद के लिए टीम भेजने को कहा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एनआईए ने मोहाली के एक स्पेशल कोर्ट चार्जशीट दाखिल की है जिसमें ये बातें सामने आ रही है कि एनएसजी और एयरफोर्स के बीच कुछ विवाद है। इस चार्जशीट में सरीन के अलावा वायुसेना के कई ऑफिसर्स के बयान दर्ज हैं जो 2 जनवरी को पठानकोट हमले के समय एयरबेस पर मौजूद थे। पठानकोट हमले में छह वायुसेना के जवानों के अलावा एक एनएसजी ऑफिसर शहीद हुए थे। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरीन ने बयान पर कमेंट करने से मना कर दिया। वहीं ब्रिगेडियर गांगुली ने कहा कि वह अपने सीनियर अधिकारियों से बातचीत करके ही कोई प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि एनएसजी सूत्रों ने सरीन के दावे को गलत बताया है। सूत्रों ने दावा किया कि एनएसजी बेस पर मौजूद हर जवानों और उनके परिवारों की सुरक्षा दी। वहीं एनएसजी ब्रिगेडियर गांगुली ने एनआईए को दिए बयान में कहा है, “एयरबेस पर फायरिंग की जगह बदली जा रही थी जिसके बाद आतंकी डीएससी लाइन एरिया में पहुंचे थे। आंतकियों को रोकने के लिए एक आर्मी टीम तैयार की गई जिसे ब्रिगेडियर अनुपिंदर बेवली लीड कर रहे थे। आर्मी टीम ने एनएसजी के साथ मिलकर डीएससी लाइन इलाके को घेर लिया था, जहां पर काफी झाड़ियां भी थीं। हमे पूरी जानकारी नहीं थी कि आतंकी कहां छिपे थे, लेकिन उसी समय तक आंतकियों को डीएससी सिपाही जगदीश राम ने डीएससी लॉन के पास ढेर कर दिया था।” वहीं ब्रिगेडियर बेवली की स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने डीएससी एरिया में फंसे अफसरों को निकालने का काम किया था।

Web Title: nsg ignored plea to rescue two guards trapped during pathankot terror attack says air force officer

