रामजस विवाद: कारगिल शहीद की बेटी गुरमेहर ने कहा, मैं ABVP से नहीं डरती

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान

First Published:26-02-2017 01:51:57 PM Last Updated:26-02-2017 01:51:57 PM

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के रामजस कॉलेज में पिछले दिनों हुए विवाद के बाद कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन मंदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन में गुरमेहर कौर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के विरोध में फेसबुक पोस्ट लिखा है। कौर ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मैं डीयू की एक छात्र हूं, मुझे एबीवीपी से डर नहीं लगता और मैं अकेली नहीं हूं। भारत का हर छात्र मेरे साथ है। #StudentsAgainstABVP'इस हैशटैग के साथ एक स्टेटस मैसेज दिया जा रहा है 'मुझे लगता है कि मासूम छात्रों पर एबीवीपी द्वारा हुए क्रूर हमले का हमें विरोध करना चाहिए। गौरतलब है कि बुधवार को रामजस कॉलेज में एक सेमिनार के लिए जेएनयू के छात्र उमर खालिद और शहला रशीद को वक्ता के तौर पर बुलाया गया था। इसका एबीवीपी छात्र संगठन ने विरोध किया था। यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था जिसमें 20 छात्र और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उमर खालिद राजद्रोह के मामले में आरोप है। आपको बता दें कि कैप्टन मंदीप सिंह कारगित युद्ध में शहीद हो गए थे। पिछले साल गुरमेहर ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव होने पर एक वीडियो जारी किया था सिजकें पाकिस्तानियों को नफरत छोड़कर प्यार करने का संदेश दिया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खासा चर्चित हुआ था। विधानसभा चुनाव के बाद भारत-पाक के बीच खुल सकती है वार्ता की राह

Web Title: not afraid of abvp du student whose father died in kargil war writes on fb

