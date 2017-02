देर रात भूकंप से सहमा दिल्ली-NCR सहित उत्तर भारत, हाई अलर्ट पर NDRF

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:07-02-2017 06:44:34 AM

दिल्ली-एनसीआर और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में सोमवार देर रात रिक्टर पैमाने पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केन्द्र उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग जिले में था। भूकंप की गहराई 33 किलोमीटर थी और यह रात 10 बजकर 33 मिनट पर आया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में देर रात आए भूकंप पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। राहत कार्य करने और जरूरत पड़ने पर पीड़ितों की मदद करने के लिए एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है।सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि गृह मंत्रालय भूकंप प्रभावित उत्तराखंड और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में हालात का करीबी निगरानी कर रहा है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उन्होंने कहा, राहत एवं बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की टीमें गाजियाबाद से उत्तराखंड भेजी गई हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक आर के पचनंदा ने बताया कि करीब 90 सदस्यों वाली एनडीआरएफ की दो टीमें गाजियाबाद स्थित अपने ठिकाने से रूद्रप्रयाग भेजी गई हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार से मिली शुरूआती खबरों से किसी तरह के नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं लेकिन आकस्मिक कदम के तहत राहत एवं बचाव टीमें लामबंद की गई हैं। उन्होंने बताया कि एक और टीम तैयार रखी गई है और उसकी रवानगी हालात पर निर्भर है। आपको बता दें कि हिमालय क्षेत्र में आने वाला उत्तराखंड अधिक भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। भूकंप के झटके पंजाब, हरियाणा, उनकी संयुक्त राजधानी चंडीगढ में भी महसूस किये गये, जिसके बाद कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल, जान माल को कोई नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है।

