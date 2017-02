सामने आया आईएसआईएस की Kill List, मुंबई के 70 लोगों का नाम

मुंबई, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:09-02-2017 07:11:07 PM Last Updated:09-02-2017 07:11:07 PM

राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के हाथों आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) की किल लिस्‍ट लगी है जिसमें टेक प्रोफेशनल्‍स से लेकर हैकर्स, सॉफ्टवेयर मैनेजर, कंप्‍यूटर प्रोफेशनल्‍स के नाम हैं। इसमें दुनिया भर के उन आईटी पेशेवरों के नाम हैं जिन्हें जान से मारने की योजना बनाई गई है। इस लिस्‍ट में करीब 150 नाम महाराष्‍ट्र से हैं और 70 नाम अकेले मुंबई से हैं। इस लिस्‍ट में उन लोगों के नाम भी जिन्होंने भारतीयों एजेंसियों को आईएसआईएस के रिक्रूटर्स के बारे में जानकारी दी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एनआईए ने पिछले साल जुलाई-अगस्त में आईएस के सदस्य नासिर बिन-याफी चौस को पकड़ा था। महाराष्ट्र के परभणी से ताल्लुक रखने वाले नासिर के लैपटॉप से आतंकी संगठन की ओर से जारी यह हिट लिस्ट बरामद की गई है। बताया जाता है कि यह लिस्ट उसे सीरिया में मौजूद उसके हैंडलर शफी अरमार उर्फ यूसुफ उर्फ फारुक ने उपलब्ध कराई है। नासिर को इस सूची में शामिल पेशेवरों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था क्योंकि ISIS उनको अपनी विचारधारा के लिए खतरा मानता है। आपको बता दें कि पिछले साल आईएस से जुड़े हैकर ग्रुप ‘यूनाइटेड साइबर खलीफा’ ने 8,318 लोगों की इसी तरह की सूची जारी की थी। इसमें ज्यादातर सैन्य बलों के अफसर, सरकारी कर्मचरी और नामी हस्तियों के नाम तथा पते वगैरह दर्ज थे। इस बार की सूची में युवाओं के नाम, उनके घर-ऑफिस के पते, ई-मेल एड्रेस, आदि जैसी तमाम जानकारियां शामिल की गई हैं। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, ‘सूची बड़े जतन के साथ तैयार की गई लगती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे युवाओं के नाम भी शामिल कर लिए गए हैं, जिन्होंने अब तक आईएसआईएस के खिलाफ काम करने जैसा कुछ भी नहीं किया।

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें

