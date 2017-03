क्या अब नवजोत सिंह सिद्धू गंभीर राजनेता बन पाएंगे? जानें 9 खास बातें

नई दिल्ली । लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:16-03-2017 12:54:13 PM Last Updated:16-03-2017 12:54:13 PM

पहली बार कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वो पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अब अपने राजनीतिक सफर की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब उनकी छवि एक गंभीर राजनेता की बन पाएगी? क्योंकि 13 साल तक भाजपा सांसद रहने के बावजूद उनकी पहचान गंभीर राजनेता के रूप नहीं बन पाई थी। वह कांग्रेस में शामिल हुए लेकिन हाल में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में जिस तरह से वह चुनाव प्रचार से दूर रखे गए उससे माना जा सकता है कि कांग्रेस भी उन्हें गंभीर राजनेता के रूप में नहीं ले रही। जब इन राज्यों में चुनाव चल रहे थे तब सिद्धू खुद स्टार प्रचारक बनने पर जोर देने की बजाए कपिल शर्मा के मेडी शो में बैठकर ठहाके लगा रहे थे। ऐसे में सिद्धू का आगे का राजनीतिक सफर कैसा होगा इसे लेकर संसय बना हुआ है। जानें सिद्धू के जीवन से जुडी़ 9 खास बातें- 1 - 1999 में क्रिेकेट से सन्यास लेकर राजनीति में किस्मत आजमाने वाले सिद्धू का राजनीतिक सफर भी काफी उथलपुथल भरा रहा है। वह 2004 और 2009 में लगातार अमृतसर सीट से भाजपा की टिकट से जीत हासिल की। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव भाजपा ने सिद्धू को अमृतसर से टिकट देने से मना कर दिया और अरुण जेटली को यहां से चुनाव लड़वाया जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से हार गए थे। भाजपा ने सिद्धू को बाद में राज्यसभा सदस्य बनाया लेकिन सिद्धू को अपने साथ हुआ यह व्यवहार हजम नहीं हुआ और अप्रैल 2016 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। 2- नए राजनीति मुकाम की तलाश सिद्धू पहले आमआदमी पार्टी में शामिल हुए लेकिन बात फिट न होने पर वह आप से भी अलग हो गए और अपने एक साथी प्रगट सिंह के साथ मिलकर खुद की नई पार्टी आवाज ए पंजाब बनाने का ऐलान किया। लेकिन वह इसमें भी सफल नहीं हुए। 3- आम पार्टी और भाजपा से निराश सिद्धू जब अपनी पार्टी आवाज ए पंजाब को खड़ा करने में असमर्थ पाने लगे तो जनवरी में 2017 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। मीडिया में ऐसी चर्चा रही है कि कांग्रेस यहां चुनाव जीतने पर उन्हें उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देकी लेकिन अब इसे लेकर भी आशंकाओं के बादल छाए हुए हैं। 4 - करीब 13 साल तक राजनीति में रहने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार विधायक बने और जीवन में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। 5 - इससे पहले 1999 में क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद सिद्धू ने 2001 में क्रिकेट कमेंट्री शुरू की थी। कमेंटरी करने का सिद्धू का एक खास अंदाज लोगों को काफी पसंद आया और वह इसके लिए चर्चा में आते रहे। 6 - सिद्धू अभिनय में भी किस्मत आजमा चुके हैं। वह बिग बॉस 6 के लिए चयनित हुए थे लेकिन राजनीतिक कारणों से वह इसमें शामिल नहीं हुए। सिद्धू कमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा और द कपिल शर्मा शो में बतौर जज काम कर चुके हैं। 7 - नवजोत सिंह पिता सरदार भगवंत सिंह भी एक क्रिकेटर थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भारतीय क्रिकेट टीम में खेले। लेकिन काफी मेहनत मशक्कत के बाद उनका चयन नेशनल टीम में नहीं हुआ। इस खबर के बाद सिद्धू जब अपने पिता को देखा तो वह रोते हुए मिले। 8 -इसी दौरान इंडियन एक्सप्रेस ने एक लेख लिखा जिसकी सिद्धू ने कटिंग लेकर कुछ कर गुजरने की ठानी। उन्होंने सोचा कि अब जो भी हो अपने पिता को खुद पर गर्व महसूस कराना है। इसके बाद वह सुह 4 बजे तड़के जगकर जीतोड़ मेहनत करने लगे और अंतत: उन्हें 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया में खेलने के लिए उनका चयन हो गया। 9 - क्रिकेट में कुछ खास न कर पाने के लिए सिद्धू को मीडिया की आलोचना भी झेलनी पड़ी। सिद्धू लगातार तीन पहले मैचों कुछ खास नहीं कर पाए थे। इसके बाद 1987 के वर्ल्ड कप सिद्धू ने धमाकेदार वापसी। सिद्धू के क्रिकेट करियर का अधिकतम स्कोर 201 है जो उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुए 1996-97 के टेस्ट मैच में बनाए थे।

