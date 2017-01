वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, आज से खुली पुरानी गुफा

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:16-01-2017 06:42:48 AM Last Updated:16-01-2017 06:49:37 AM

माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड आज से श्रद्धालुओं के लिए मां वैष्णोदेवी की प्राचीन गुफा के कपाट खोलने जा रहा है। लंबे समय से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए सोमवार सुबह से माता वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा के द्वार खोल दिया गए। इसके साथ ही रात को भी भक्त पुरानी गुफा के दर्शन कर सकेंगे। प्राकृतिक गुफा हर साल मकर संक्रांति के आसपास खोली जाती है जब श्रद्धालुओं के संख्या अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। भीड़ कम होने के चलते प्राकृतिक गुफा को खोल दिया जाता है। प्राकृतिक गुफा को मार्च के पहले सप्ताह में बंद कर दिया जाएगा। एसडीएम भवन जगदीश सिंह ने बताया कि प्राकृतिक गुफा की क्षमता 400 श्रद्धालु प्रति घंटे है। प्राकृतिक गुफा का संचालन परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है । अगर किसी कारणवश इस आंकड़े में बढ़ोत्तरी होती है तो प्राकृतिक गुफा को श्रद्धालुओं के लिए आस्थायी रुप से बंद कर कर दिया जाता है। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए कृत्रिम गुफा को फिर से खोल दिया जाता है। प्राचीन गुफा के द्वार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे।

