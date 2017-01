नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 120वीं जयंती, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:23-01-2017 09:37:32 AM Last Updated:23-01-2017 09:37:32 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 120वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें सैल्यूट। उनकी वीरता ने भारत को उपनिवेशवाद से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई।" उन्होंने आगे कहा, नेताजी एक महान बुद्धिजीवी थे जिन्होंने हमेशा समाज के उपेक्षित वर्गों के भलाई के बारे में सोचा। Files relating to Netaji Subhas Chandra Bose are available on https://t.co/IftvV0e2V2 — Narendra Modi (@narendramodi) January 23, 2017 पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, नेताजी से जुड़ी फाइलों को गुप्त सूची से हटाने को मिले मौके और लोगों के दशकों पुरानी मांग को पूरा करने पर सरकार सम्मानित महसूस कर रही है। आपको बता दें कि पिछले साल पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर उनसे जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों की डिजिटल प्रतियां सार्वजनिक की थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलें http://www.netajipapers.gov.in उपलब्ध हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्मदिवस पर शत शत नमन।"

Web Title: narendra modi salutes netaji bose on his 120 birth anniversary calls him a great intellectual

