राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सांसद की तबीयत खराब, RML में भर्ती

लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद आज संसद में उस समय अस्वस्थ हो गये जब वह दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में भाग लेने गये थे जिसे राष्ट्रपति ने संबोधित किया।

सूत्रों ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के अध्यक्ष 78 वर्षीय अहमद ने बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की। सूत्रों के अनुसार संसद कर्मियों ने उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देने का प्रयास किया लेकिन जब उनकी परेशानी जारी रही तो उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया।

MP E Ahamed (IUML) was taken to hospital from Parliament during President's address.

Member of Parliament E Ahamed taken to hospital after he got severely ill