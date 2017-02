सांसद ई अहमद का निधन, कल बजट सत्र के दौरान पड़ा था दिल का दौरा

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:01-02-2017 06:26:00 AM Last Updated:01-02-2017 06:26:00 AM

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद का दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में बुधवार तड़के निधन हो गया है। 78 साल के ई अहमद केरल के मल्लापुरम सीट से लोकसभा सदस्य थे। मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के दौरान अहमद को दिल का दौरा पड़ा था। आज सुबह 8-11 बजे तक ई अहमद का शव को उनके आवास 9- तीन मूर्ति मार्ग पर रखा जाएगा। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को केरल ले जाया जाएगा। ई अहमद का राजनीतिक सफर पहली बार वे 1991 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। वो साल यूपीए-1 की सरकार में 2004 से 2009 के बीच विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। अहमद इंडियन यूनियम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे। ई अहमद का जन्म 29 अप्रैल 1938 को हुआ था। अहमद केरल विधानसभा से 1967, 1977, 1980, 1982 और 1987 में विधायक चुने गए। वह 1982 से 1987 तक केरल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। अहमद 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए। अहमद के परिजन को मिलने नहीं दिया गया: कांग्रेस इससे पहले दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज उस वक्त नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला जब कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेता लोकसभा सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद के स्वास्थ्य के बारे में जानने वहां पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अहमद के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद सहित पार्टी के कई अन्य नेता देर रात अस्पताल पहुंचे और अहमद के परिजन से मुलाकात की। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया, सोनिया, राहुल, आजाद और अहमद पटेल आरएमएल अस्पताल पहुंचे क्योंकि ई अहमद के परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा या उनकी सेहत के बारे में जानने नहीं दिया जा रहा। यह सरकार का मनमाना रवैया है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: mp e ahamed passes away he was rushed to hospital from parliament during presidents address

From around the Web