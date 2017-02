अब छुट्टे की किल्लत ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत

नई दिल्ली हिटी

First Published:06-02-2017 12:07:13 AM Last Updated:06-02-2017 12:08:07 AM

नोटबंदी के बाद बाजार से 86 फीसदी मूल्य के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य हो गए थे, जिसके बाद नकदी की भारी किल्लत हो गई थी। अब 2000 और 500 रुपये की आपूर्ति तो पर्याप्त मात्रा में हो रही हैं,लेकिन इनके छुट्टे नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने बाजार से वापस लिए गए नोटों से उत्पन्न खाई को पाटने के लिए सरकार ने 2000 रुपये के नोट जारी किए हैं। लेकिन लोगों को अब भी इनसे खरीददारी करने में समस्या आ रही है, क्योंकि इनको बदलने के लिए पर्याप्त मात्रा में छोटे नोट नहीं है। उदाहरण के लिए किसी दुकानदार को 650 रुपये देने के लिए दो हजार रुपये के नोट देने पर उसके पास वापस करने के लिए छुट्टे नहीं होते। सरकार भी इस किल्लत को स्वीकार कर रही है। सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यन भी कम मूल्य के नोटों की आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दिया है। सूत्रों की मानें तो सरकार ने पुनर्मुद्रीकरण की योजना के तहत 100, 500 और यहां तक की 50 रुपये के मूल्यों के नोटों की अतिरिक्त आपूर्ति की है। अब कम कीमत के नोटों के जारी करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, अब लोग 2000 रुपये मूल्य के नोट के प्रति सहज हो रहे हैं। इसलिए फिलहाल 1000 रुपये मूल्य के नोट जारी करने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा, 50 और 100 रुपये के नए डिजाइन के नोट जारी होंगे। लेकिन इससे एटीएम परिचालन प्रभावित नहीं होगा, जैसा कि 500 और 2000 रुपये के नए नोट की वजह से हुआ था। नए नोट पुराने आकार में ही उपलब्ध होंगे। कुछ दिनों में दूर होगी किल्लत

सूत्रों की मानें तो नोटों को लेकर जो थोड़ी बहुत किल्लत आ रही है, वह भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। इसके मद्देनजर आरबीआई पैसे निकालने की सीमा खत्म कर सकती है। उन्होंने बताया, अब एटीएम को 12 हजार करोड़ रुपये रोजाना की आपूर्ति की जा रही है। नोटबंदी से पहले 13 हजार करोड़ रुपये की आपूर्ति होती थी।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: more 100 and 500 rupee notes to be circulated as small change remains an issue

From around the Web