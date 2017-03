दुश्मनों की मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगी ये मिसाइल, मोदी गदगद

नयी दिल्ली, एजेंसी

First Published:02-03-2017 11:37:40 AM Last Updated:02-03-2017 11:37:40 AM

पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वदेश निर्मित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए गुरुवार को रक्षा वैज्ञानिकों की प्रशंसा की और कहा कि यह पूरे देश के लिये गौरव का क्षण है। यह मिसाइल दुश्मनों की मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। मोदी ने ट्वीट किया, रक्षा क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल के सफल प्रदर्शन के लिये हमारे रक्षा वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही भारत अब ऐसी क्षमता वाले पांच देशों के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है — पूरे देश के लिये गर्व का क्षण है। Hearty congratulations to our defence scientists for the successful demonstration of ballistic missile defence capability. — Narendra Modi (@narendramodi) March 2, 2017 भारत ने स्वदेश निर्मित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का कल सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया था। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर सामने से आने वाली किसी भी दुश्मन मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। ऐसा सिस्टम फिलहाल अमेरिका, रूस, इजरायल और चीन के पास ही है। दुश्मन के हमलों के लिए करारा जवाब है इंटरसेप्टर मिसाइल

सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल में कम ऊंचाई पर आ रही किसी भी बैलिस्टिक शत्रु मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता है। इस मिसाइल का एक महीने से कम समय में दूसरी बार कल परीक्षण किया गया। यह बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। इस मिसाइल ने देश के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कौशल को और बढ़ा दिया है। इंटरसेप्टर ने चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज के प्रक्षेपण परिसर 3 से पृथ्वी मिसाइल से प्रक्षेपित किये गये एक लक्ष्य को भेद दिया। लक्षित मिसाइल का चांदीपुर से करीब दस बजकर दस मिनट पर प्रक्षेपण किया गया। बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप में तैनात उन्नत वायु रक्षा (एएडी) इंटरसेप्टर मिसाइल को करीब चार मिनट बाद ट्रैकिंग रडारों से संकेत मिले और यह शत्रु मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने के लिए अपने पथ पर बढ़ गई। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक वैज्ञानिक ने कहा, यह मिशन सर्वोत्तम था और सटीकता से लक्ष्य को भेदा गया। क्‍या है सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल

इंटरसेप्टर 7.5 मीटर लंबा मजबूत रॉकेट है जो नौवहन प्रणाली, हाईटेक कंप्यूटर और इलेक्ट्रो-मैनिकल एक्टिवेटर की मदद से गाइडेड मिसाइल से संचालित होता है। एक स्वचालित अभियान के तहत रडार आधारित प्रणाली ने शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल की पहचान की जाती है। इसके बाद रडार से मिले आंकड़ों की मदद से कंप्यूटर नेटवर्क आ रही बैलिस्टिक मिसाइल का रास्‍ता पता लगाता है। कंप्यूटर सिस्टम से जरूरी निर्देश मिलते ही इंटरसेप्‍टर को टार्गेट भेदने के लिए छोड़ दिया जाता है। पहले भी हो चुका है टेस्‍ट

पिछले वर्ष भी पूरी तरह से मल्‍टीलेवल बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्‍टम हासिल करने के प्रयास के तहत भारत ने स्वदेशी सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। उस वक्‍त इसी तरह के परीक्षण में इंटरसेप्टर के लिए पृथ्वी मिसाइल के नेवल एडिशन को टार्गेट के तौर पर स्थापित किया गया था। इस लक्ष्य को बंगाल की खाड़ी में खड़े पोत से छोड़ा गया था। इंटरसेप्टर एडवांस्ड एयर डिफेंस (एएडी) मिसाइल ने लक्ष्य वाली मिसाइल को काफी ऊंचाई पर ही नष्ट कर दिया था।

