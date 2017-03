मणिपुर: 54 साल में 12 सीएम और 10 बार राष्ट्रपति शासन

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:15-03-2017 02:07:29 PM Last Updated:15-03-2017 02:07:29 PM

मणिपुर भले ही पूर्वोतर का छोटा राज्य हो लेकिन यहां की सियासत कम दिलचस्प नहीं है। मणिपुर में साल 1963 से अब तक 11 बार सरकारें बनीं तो वहीं 10 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। बीजेपी के एन बीरेन सिंह राज्य के 12 वें सीएम होंगे। साल 1963 में सबसे पहले यहां कांग्रेस की सरकार बनी और मैरेम्बाम कोइरेंग सिंह प्रदेश के पहले सीएम बनें हालांकि यह सरकार तीन साल 194 दिन ही चली और इसके बाद राज्य में 66 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। अगले चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 20 मार्च 1967 को मैरेम्बाम कोइरेंग सिंह दुबारा सीएम बने लेकिन यह सरकार सिर्फ 4 अक्तूबर 1967 तक ही रही। इस तरह यह सरकार महज 198 दिन ही चल सकी इसके तुरंत बाद 13 अक्तूबर को मणिपुर युनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी और लोंगजम थम्बू सिंह सीएम बने। लेकिन यह सरकार भी महज 24 अक्तूबर तक ही रही और इस तरह इस सरकार का कार्यकाल महज 11 दिन ही रहा इसके बाद राज्य में 116 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। 19 फरवरी 1968 कोएक बार ​फिर कांग्रेस की सरकार बनी और मैरेम्बाम कोइरेंग सिंह पिफर से सीएम बने लेकिन यह सरकार भी महज एक साल 239 दिनों तक ही रही और 16 अक्तूबर 1969 को सरकार गिर गई। 17 अक्तूबर से राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया जो 22 मार्च 1972 तक यानि 2 साल 157 दिनों तक रहा। 23 मार्च 1972 को राज्य में मणिपुर पीपुल्स पार्टी की सरकार बनी और मोहम्मद अल्लीमुदृदीन सीएम बने। लेकिन यह सरकार भी एक साल 4 दिन तक ही चल पाई और 27 मार्च 1973 को सरकार गिर गई। 28 मार्च 1973 से 3 मार्च 1974 यानि 340 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। 4 मार्च 1974 को नई सरकार का गठन हुआ मणिपुर पीपुल्स पार्टी की सरकार बनी और पिफर से मोहम्मद अल्लीमुदृदीन सीएम बने। लेकिन यह सरकार भी महज 127 दिनों तक ही रही और 9 जुलाई 1974 को सरकार गिर गई। 10 जुलाई 1974 को राज्य में मणिपुर हिल्स यूनियन की सरकार बनी और यंगमाशो शैज सीएम बने लेकिन यह सरकार भी 5 दिसंबर 1974 यानि 148 दिनों तक ही रही। 6 दिसंबर 1974 को राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी और राजकुमार दोरेंद्र सिंह सीएम बने। यह सरकार 2 साल, 160 दिनों तक चली और 16 मई 1977 से राज्य में एक बार पिफर राष्ट्रपति शासन लग गया जो 28 जून 1977 तक रहा। 29 जून 1977 को राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी यंगमाशो शैज फिर से सीएम बने यह सरकार 13 नवंबर 1979 तक यानि दो साल, 137 दिन ही रही। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया जो 60 दिनों तक रहा। 14 जनवरी 1980 को एक बार फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और राजकुमार दोरेंद्र सिंह सीएम बने। लेकिन वह 317 दिन ही सीएम रह सके 27 नवंबर 1980 को कांग्रेस के ही रिशांग केशिंग सीएम बने। जो 92 दिनों तक सीएम रहे 28 फरवरी 1981 से 18 जून 1981 तक राष्ट्रपति शासन रहा। 19 जून 1981 को राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और रिशांग केशिंग सीएम बने वह 1985 तक सीएम रहे। इसके बाद हुए चुनावों के बाद वह फिर से सीएम बने और 3 मार्च 1988 तक पद पर रहे। इसी बीच कांग्रेस के राजकुमार जयचंद्र सिंह 4 मार्च 1988 से 22 फरवरी 1990 तक सीएम रहे। 23 फरवरी 1990 को मणिपुर पीपुल्स पार्टी की सरकार बनी और 6 जनवरी 1992 तक राजकुमार रणबीर सिंह सीएम बने रहे। इसके बाद राज्य में 7 जनवरी 1992 से यहां राष्ट्रपति शासन लग गया जो 7 अप्रैल 1992 तक रहा। 8 अप्रैल 1992 को कांग्रेस की सरकार बनी और राजकुमार दोरेंद्र सिंह सीएम बने। लेकिन यह सरकार 10 अप्रैल 1993 तक ही रही। इसके बाद राज्य में 347 ​दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। 14 दिसंबर 1994 को राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और इस बार रिशांग केशिंग सीएम बने। यह सरकार 15 दिसंबर 1997 तक रही। 16 दिसंबर 1997 को मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और वाहेंगबम निपामाचा सिंह सीएम बने। यह सरकार 14 फरवरी 2001 तक रही। 15 फरवरी 2001 को समता पार्टी की सरकार बनी और राधाविनोद कोजम सीएम बने। यह सरकार मात्र 106 दिनों तक रही इसके बाद 2 जून 2001 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया जो 277 दिनों तक रही। 7 मार्च 2002 से लगातार तीन चुनावों में यहां कांग्रेस की ही सरकारें बनीं और ओकराम इबोबी सिंह सीएम रहे। अब इस बार के चुनावों में वहां बीजेपी की सरकार बनी है और आज 15 मार्च को एन बीरेन सिंह ने सीएम पद संभाला है।

Web Title: manipur get 12 times cm and 10 times presidential rule in 54 years

